Гречко-апокалипсис в Риге: что происходит с любимым продуктом "выживальщиков"

По наблюдениям RUS.TVNET, слухи отчасти правдивы - пытающиеся подготовиться к любым неприятностям люди просто сметают товар с полок, однако затем работники зала супермаркетов выставляют новую порцию.

Конечно, иногда товар заканчивается в магазине полностью и для доставки требуется время. В итоге - другие покупатели видят отсутствие, например, гречки, пугаются, что она станет недоступной или значительно подорожает, и бегут в соседний магазин.

Впрочем, средства для дезинфекции рук действительно раскупили практически везде. Опрос аптек центра Риги и Пурвциемса показал, что дезинфекторы смели очень быстро, однако это легко объяснить - данный товар в обычное время чрезвычайным спросом не пользуется, поэтому на месте хранятся лишь сравнительно небольшие запасы.

И если раньше средства для дезинфекции рук покупались относительно редко, то теперь их желает приобрести практически каждый покупатель - предложение просто не успевает за спросом.

О том, что средства для дезинфекции рук раскупили, сообщили и в торговой сети Drogas.

В данный момент доступность дезинфекторов там ограничена - это связано с тем, что все запасы жители раскупили за три дня.

Однако, согласно указаниям медиков, первоочередное средство против вирусов - частое и тщательное мытье рук обычным мылом и теплой водой, а не использование дезинфицирующих средств или антибактериального мыла, указали в торговой сети.

А мыла, как твердого, так и жидкого, уверяют в Drogas, - хоть замойся!

Представители торговых сетей отмечают, что повода для беспокойства нет - в случае необходимости торговцы готовы увеличить поставки нужных товаров, чтобы удовлетворить спрос покупателей.

Например, как рассказали порталу RUS.TVNET в компании Maxima Latvija, торговая сеть в настоящее время усиленно следит за изменениями спроса на товары и увеличила объемы поставок в определенных группах товаров, как, например, гречка, макароны, имбирь, средства дезинфекции для рук.

"Обеспечение всего необходимого для повседневной жизни является сейчас нашим приоритетом. Мы ожидаем, что все игроки рынка добросовестно подключатся к разрешению ситуации и, как и мы, обеспечат более низкие цены на рынке. В группах продуктов, в которых наблюдается спрос выше обычного, мы ищем альтернативы и тесно сотрудничаем с поставщиками", - сказал Эдвин Лакстигала, руководитель департамента закупок Maxima Latvija.