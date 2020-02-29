Трагедия на вечеринке: Как сказать детям о нелепой смерти папы в бассейне?

Блогер Екатерина Диденко, известная как "Аптечный ревизорро" отмечала в бане свое 29-летие. На протяжении всего празднования она делилась короткими роликами в Instagram.

Telegram-канал Mash сообщает, что супруг блогера Валентин Диденко приобрел для вечеринки сухой лед. После того, как лед был добавлен в бассейн, в воду прыгнули и молодые люди. Они почти сразу начали задыхаться и не могли выбраться. Были вызваны медики, которые доставили пострадавших в реанимацию.

В ночь на 29 февраля Екатерина находилась в больнице и публиковала видео в Instagram, в которых сообщала, что кто-то умер, но она не знает кто.

На утро 29 февраля стало известно, что от отека легких скончался супруг девушки Валентин, вместе с ним погибло еще два человека.

Эту новость подтвердила сама Диденко поделившись роликом:

"Вали больше нет с нами. Еще Наташи и Юры... Я больше ничего не могу сказать, я написала записку о неразглашении", - сквозь слезы сказала девушка на видео.

Екатерина Диденко ФОТО: https://www.instagram.com/didenko.katerina/?hl=en

Известно, что на празднике у Екатерины присутствовало 18 человек. Среди низ была и беременная сестра Екатерины - Анна. Ей тоже была оказана медицинская помощь.

РИА Новости сообщает, что по факту гибели людей заведено уголовное дело.

Екатерина Диденко продолжает активно вести Instagram-страницу и общаться с подписчиками. Сейчас девушка подчеркивает, что не может поверить в происходящее и ищет психологическую помощь. В своем сторис она признается, что находится в истерике и не понимает, как рассказать детям о том, что произошло.

"Как рассказать детям, что их папа умер... Как сказать Насте... Она уже все понимает", - рыдая говорит девушка.