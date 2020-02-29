Курникова и Иглесиас назвали дочь уменьшительно-ласкательным русским именем

30 января русская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Девочку назвали Машей.
"Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам", — рассказал Иглесиас в интервью Lenta.ru.
В конце 2017 года у пары родились близнецы - Николас и Люси. Третий ребенок, по словам артиста, они специально не планировали - просто решили, что у них еще будут дети, но это должно произойти само собой, и пара испытывает абсолютное счастье.
Стоит отметить, что имя Маша в русской традиции не используется как самостоятельное, это сокращение от имени Мария.
44-летний певец 38-летняя экс-теннисистка познакомились в 2001 году на съемках клипа Иглесиаса. В 2003 году Курникова завершила спортивную карьеру. Пара до сих пор не состоит в официальном браке. Однако, в одном из интервью Иглесиас сказал, что они подумывают узаконить свои отношения.