Курникова и Иглесиас назвали дочь уменьшительно-ласкательным русским именем

"Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам", — рассказал Иглесиас в интервью Lenta.ru.

В конце 2017 года у пары родились близнецы - Николас и Люси. Третий ребенок, по словам артиста, они специально не планировали - просто решили, что у них еще будут дети, но это должно произойти само собой, и пара испытывает абсолютное счастье.

Стоит отметить, что имя Маша в русской традиции не используется как самостоятельное, это сокращение от имени Мария.