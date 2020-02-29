Буров: ЧСР должна доказать, что она не партия-сателлит

"Несколько лет назад тогдашний мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") предложил руководителю ЧСР Андрису Америксу объединить партии, но этого не произошло. Теперь мы должны доказать, что ЧСР - не партия-сателлит, не филиал какой-то другой партии", - сказал Буров.

Он отметил, что после выборов в думе, вероятно, будет широкая коалиция, но на выборы ЧСР пойдет отдельно.

Буров напомнил делегатам съезда о событиях в Рижской думе с лета прошлого года, подчеркнув, что в таких условиях работать было невозможно, поэтому нужно было идти на досрочные выборы.