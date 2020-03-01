Лицом к лицу с талибами. Как афганская женщина вела переговоры

Фазия Куфи с детства мечтала стать врачом. Мечта рассыпалась, когда в 1996 году власть в Афганистане взяли талибы [в 2003 году движение признано террористической организацией Советом Безопасности ООН и запрещено в России - Би-би-си].

Они посадили в тюрьму мужа Фазии. В заключении он заразился туберкулезом и умер вскоре после освобождения.

Женщина занялась политикой. Талибы пытались убить ее.

Но она собрала все свое мужество, чтобы поговорить с ними лицом к лицу.

"Я представляла мою страну. Я представляла женщин Афганистана", - сказала она Би-би-си.

Без страха

В феврале 2019 года Фазия и еще одна активистка женского движения переступили порог конференц-зала в московском отеле, где находились около 70 мужчин.

Getty Images Активистка женского движения Лейла Джафари (слева) и бывший член парламента Афганистана Фазия Куфи за столом переговоров

По одну сторону расположились талибы в тюрбанах и с нестрижеными бородами, по другую - представители афганского правительства и общественники. И две женщины среди них.

"Я не позволяла себе бояться. Я знала, что нужно говорить твердо и кратко", - вспоминает Фазия.

Она была одной из очень немногих женщин в составе делегации на долгих и замысловатых переговорах с талибами.

Те поначалу отказывались общаться с представителями "марионеточного кабульского режима".

После уговоров со стороны США и России был достигнут компромисс: переговоры поведет не официальная правительственная, а некая "общеафганская" делегация.

В Москве и Дохе

Куфи участвовала в трех раундах, два из которых проходили в Москве и один в столице Катара Дохе.

Getty Images Главное - не бояться, говорит Фазия Куфи

"Я выказывала партнерам всяческое уважение. Я говорила, что в Афганистане существуют разные взгляды и нет одной обязательной идеологии", - рассказывает она.

Переговоры не были свободной беседой за круглым столом или коллективным мозговым штурмом. Все высказывались по очереди.

"Некоторые члены делегации талибов откровенно меня разглядывали. Другие делали заметки. Третьи смотрели, куда придется. В общем, ничего особенного", - вспоминает она атмосферу на переговорах.

Как Фазия Куфи насмешила талибов

Главной темой выступлений Фазии Куфи был женский вопрос. Однажды она заговорила о целесообразности более широкого участия женщин в мирном процессе.

"На нашей стороне присутствуют женщины. Почему бы вам не включить несколько женщин в вашу делегацию?" - спросила она. Талибы в ответ расхохотались.

При их власти в 1996-2001 годах женщинам запрещалось бывать в общественных местах, работать и получать образование. Практиковались побиение камнями и порка.

Фазия Куфи лично знала людей, испытавших это на себе, и в ходе переговоров особенно настаивала на том, чтобы ни при каком режиме в Афганистане такие жестокости не повторялись.

Частичное смягчение