Статистика работников в структурах МВД: уволенных значительно больше, чем нанятых

В погранохране количество уволенных уже три года больше, чем количество принятых. В прошлом году на службу принято 137 человек, уволено 212. 77 пограничников ушли со службы по собственному желанию, а 23 в связи с достижением определенного возраста или выслуги.

В 2018 году на службу приняты 106 человек, уволено 140, в позапрошлом году принято 138, уволено 153 пограничника.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь погранохраны Кристине Петерсоне сказала, что служба не оторвана от общей ситуации в стране, и зарплаты в ГПО неконкурентоспособны по сравнению, например, с Национальными вооруженными силами, хотя с января пограничникам низкого звания зарплаты немного повышены.

В VUGD в прошлом году принято 189 человек, уволено 266, в том числе 239 должностных лиц и 27 работников, что на 52% больше, чем в 2018 году. В прошлом году по сравнению с 2018-м значительно больше сотрудников ушли со службы по собственному желанию или по состоянию здоровья.