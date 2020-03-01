Вс, 1.03.2020
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Статистика работников в структурах МВД: уволенных значительно больше, чем нанятых

МВД Латвии

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

В прошлом году во всех трех главных службах Министерства внутренних дел — Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) и Государственной пограничной охране — количество уволенных сотрудников было больше, чем принятых на службу. Об этом сообщает LETA.

В погранохране количество уволенных уже три года больше, чем количество принятых. В прошлом году на службу принято 137 человек, уволено 212. 77 пограничников ушли со службы по собственному желанию, а 23 в связи с достижением определенного возраста или выслуги. 

В 2018 году на службу приняты 106 человек, уволено 140, в позапрошлом году принято 138, уволено 153 пограничника.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь погранохраны Кристине Петерсоне сказала, что служба не оторвана от общей ситуации в стране, и зарплаты в ГПО неконкурентоспособны по сравнению, например, с Национальными вооруженными силами, хотя с января пограничникам низкого звания зарплаты немного повышены. 

В VUGD в прошлом году принято 189 человек, уволено 266, в том числе 239 должностных лиц и 27 работников, что на 52% больше, чем в 2018 году. В прошлом году по сравнению с 2018-м значительно больше сотрудников ушли со службы по собственному желанию или по состоянию здоровья. 

В прошлом году в Госполицию приняты на службу 244 человека, уволены 532. Главные причины ухода со службы — желание перемен в жизни, неадекватные зарплаты и большая нагрузка.

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