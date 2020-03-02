Пн, 2.03.2020
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Северная Корея произвела запуск двух неустановленных снарядов

ФОТО: Reuters/ScanPix

Северная Корея в понедельник произвела запуск двух "неустановленных зарядов" в Японском море, сообщает АР.

Снаряды были выпущены из Вонсана, портового города в Северной Корее, говорится в сообщении объединенного штаба начальников Южной Кореи.

В Сеуле пока не могли сказать, насколько далеко они улетели и были ли это баллистические ракеты.

"Наша армия следит за ситуацией в случае, если будут запущены другие снаряды", сказано в сообщении.

Опасения о возможных действиях КНДР возросли в конце прошлого года, когда Пхеньяне выдвинул США ультиматум, сообщив, что Вашингтон должен предложить облегчить санкции, в противном случае пообещав "рождественский подарок".

Южнокорейское новостное агентство Yonhap указало, что это первое большое испытание оружие Северной Кореей в этом году.

Две недели назад северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын лично проконтролировал артиллерийские учения.

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