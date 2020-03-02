Три смерти в день рождения и сториз с фильтрами после гибели мужа. Чем ещё известна "аптечный" блогер?

До рокового вечера пятницы девушка вела блог о лекарствах. Но сегодня Диденко обсуждает вся Россия.

Напомним, 28 февраля в Москве Instagram-блогер Екатерина Диденко отмечала день рождения в банном комплексе. Супруг женщины высыпал 25 килограммов сухого льда в бассейн. В результате химического отравления погибли трое. Еще трое получили химические ожоги.

Она потеряла двоих друзей, а на следующий день в реанимации скончался любимый муж. Супруг блогера Валентин Диденко приобрел для вечеринки сухой лед. После того, как лед был добавлен в бассейн, в воду прыгнули и молодые люди. Они почти сразу начали задыхаться и не могли выбраться. Были вызваны медики, которые доставили пострадавших в реанимацию.

В ночь на 29 февраля Екатерина находилась в больнице и публиковала видео в Instagram, в которых сообщала, что кто-то умер, но она не знает кто.

На утро 29 февраля стало известно, что от отека легких скончался супруг девушки Валентин, вместе с ним погибли ещё два человека.

Что известно о девушке?

Starhit.ru рассказывает, что на то, чтобы стать "блогером-миллиоником" Диденко потребовалось несколько лет. Девушка родом из Таганрога и училась в фармакадемии в Пятигорске. Блог девушка вела совместно с супругом Валентином, инженером по образованию. Периодически Екатерина подпитывала интерес подписчиков различными темами материнства.

Валентин, или как его называет супруга - Валя, ушёл с работы, начав монтировать видео, делать снимки супруги. Публикации вскоре стали более личными: появились кадры из путешествий, походов в магазин, обедов и домашних посиделок.

Главный приток подписчиков пришёл, как пишет издание, когда Диденко начала рожать в прямом эфире, а также рассказывать об этом в блоге.

Блогер также привлекала внимание публики и откровенными снимками, где позировала без нижнего белья с ребёнком на руках. Такие фото вызывали противоречивые мнения, одни - хвалили Диденко, вторые - наоборот.

Как пишет Starhit, противоречивую реакцию вызвала и теория девушки о том, что менструальные чаши можно использовать иначе: например, девушка пила из них шампанское и утверждала, что это полностью гигиенично. Помимо этого, девушка иногда ела из детского горшка, а после его мыли посудомоечной машине.