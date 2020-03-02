Три смерти в день рождения и сториз с фильтрами после гибели мужа. Чем ещё известна "аптечный" блогер?

В минувшие выходные в Москве на дне рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко в бане в результате химического отравления погибли трое. Ещё трое получили химические ожоги. СМИ трубят об этой ситуации, но мало кто знает, что "аптечный" блогер на протяжении нескольких лет эпатирует публику смелыми действиями.
До рокового вечера пятницы девушка вела блог о лекарствах. Но сегодня Диденко обсуждает вся Россия.
Напомним, 28 февраля в Москве Instagram-блогер Екатерина Диденко отмечала день рождения в банном комплексе. Супруг женщины высыпал 25 килограммов сухого льда в бассейн. В результате химического отравления погибли трое. Еще трое получили химические ожоги.
Она потеряла двоих друзей, а на следующий день в реанимации скончался любимый муж. Супруг блогера Валентин Диденко приобрел для вечеринки сухой лед. После того, как лед был добавлен в бассейн, в воду прыгнули и молодые люди. Они почти сразу начали задыхаться и не могли выбраться. Были вызваны медики, которые доставили пострадавших в реанимацию.
В ночь на 29 февраля Екатерина находилась в больнице и публиковала видео в Instagram, в которых сообщала, что кто-то умер, но она не знает кто.
На утро 29 февраля стало известно, что от отека легких скончался супруг девушки Валентин, вместе с ним погибли ещё два человека.
Что известно о девушке?
Starhit.ru рассказывает, что на то, чтобы стать "блогером-миллиоником" Диденко потребовалось несколько лет. Девушка родом из Таганрога и училась в фармакадемии в Пятигорске. Блог девушка вела совместно с супругом Валентином, инженером по образованию. Периодически Екатерина подпитывала интерес подписчиков различными темами материнства.
Валентин, или как его называет супруга - Валя, ушёл с работы, начав монтировать видео, делать снимки супруги. Публикации вскоре стали более личными: появились кадры из путешествий, походов в магазин, обедов и домашних посиделок.
Главный приток подписчиков пришёл, как пишет издание, когда Диденко начала рожать в прямом эфире, а также рассказывать об этом в блоге.
Блогер также привлекала внимание публики и откровенными снимками, где позировала без нижнего белья с ребёнком на руках. Такие фото вызывали противоречивые мнения, одни - хвалили Диденко, вторые - наоборот.
Как пишет Starhit, противоречивую реакцию вызвала и теория девушки о том, что менструальные чаши можно использовать иначе: например, девушка пила из них шампанское и утверждала, что это полностью гигиенично. Помимо этого, девушка иногда ела из детского горшка, а после его мыли посудомоечной машине.
Всё пришло к тому, что Диденко начала называть себя "аптечным Ревизорро", и при помощи знаний фармацевта, сообщала о лекарствах и их свойствах. Кроме этого она давала рекомендации о том, что стоит или не нужно покупать в аптеках.
Несмотря на это, такой багаж знаний, не помог уберечь семью от кошмара. В настоящее время с Диденко будут работать следователи, которым нужно узнать о подробностях ЧП.
По словам адвоката девушки, она может стать фигуранткой уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". За данное преступление может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.
Пользователи Сети всё ещё упрекают блогера в том, что после сообщения о смерти мужа, Диденко тут же начала публиковать сториз в Instagram, не забыв поставить "фильтры". Девушка на этих сториз просила психологической помощи.
"Какой нормальный человек, узнав такое, будет выставлять все в Интернете?", "Да она что, с ума сошла, в погоне за хайпом?", — писали пользователи.
Mood #Диденко: муж умер, но сториз должны быть с фильтром. А вдруг подписота неровности кожи увидит?! 🤦🏼♀️ pic.twitter.com/KeatHALfdI— худеющая императрица дна. (@smo_sumo) February 29, 2020
Твой твит даже на новостном портале Медуза pic.twitter.com/me3IeA9jGs— Джен (@Jen_Li77) February 29, 2020
Физика беспощадная.— Чипполино ☭ (@Beria911) February 28, 2020
Участники вечеринки Екатерины Диденко погибли из-за отека легких.
Они кинули сухой лед в бассейн, произошла реакция с водой, выделился углекислый газ (ребята просто не знали о том, что такое бывает). Именно им и надышались погибшие
Но стоит отметить, что ряд пользователей соцсетей отметил, что им не было известно о данных свойствах сухого льда. Есть те, кто сочувствуют и призывают не осуждать блогера.
На что спорим, большинство мразей, которые весело номинируют инстаблогерку Диденко на премию Дарвина, еще вчера не знали что сухой лед не нужно помещать в воду в закрытом помещении?— Хейтспичкряж (@Trololawyer) February 29, 2020
Читаю про ситуацию Кати Диденко. Относилась к ней 50/50, сейчас очень жаль ее по человечески. А люди мразоты. Не хочу с ними на одной планете жить даже.— королева рпп (@krlv_bylimichka) February 29, 2020
не заходите к той блогерше у которой погибли муж и друзья на др в комменты в инсте, там ад про «сама виновата» и куча лайков про премию дарвина.— Oh, Darwin! (@zelenoe_serdce) February 29, 2020
прекрасно понимаю наш менталитет, где страдания плюсуются с полным отсутствием эмпатии, но всё равно мерзко.