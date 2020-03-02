Пн, 2.03.2020
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Союз "зеленых" и крестьян назвал своего кандидата в мэры Риги

Пресс-брифинг СЗК

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) первым номером своего списка кандидатов к внеочередным выборам в Рижскую думу выдвинул депутата Сейма Виктора Валайниса.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил журналистам председатель правления СЗК Эдгар Таварс.

Ранее Таварс заявил, что СЗК не хочет "допускать то безумие", которые творилось в бывшей Рижской думе и в нынешней правящей коалиции.

Партия выйдет на выборы с "новым, энергичным предложением для Риги, работая над обеспечением безопасности и стабильности", сказал политик.

Внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся 25 апреля.

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