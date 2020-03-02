Союз "зеленых" и крестьян назвал своего кандидата в мэры Риги

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил журналистам председатель правления СЗК Эдгар Таварс.

Ранее Таварс заявил, что СЗК не хочет "допускать то безумие", которые творилось в бывшей Рижской думе и в нынешней правящей коалиции.