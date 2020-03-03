Элксниньш создает новую организацию. Возможно, он покинет "Согласие"

В интервью агентству LETA Элксниньш рассказал, что презентация организации может состояться уже весной.

"В настоящее время ясно, что вокруг нас образовалась группа единомышленников. Предполагаю, что презентация платформы может состояться в начале весны.

Формат учреждения любого политического движения начинается с обществ, групп единомышленников. Посмотрим, каким будет отношение населения, так как это будет реальный показатель.

Это будет общество, общественная платформа, которая объединит людей из разных политических партий - умных, думающих государственно мыслящих, защищающих интересы региона. Вырастет ли общество в партию, мы еще увидим, но это будут люди с определенной идеологией", - сказал мэр Даугавпилса.

На вопрос о том, покинет ли он в таком случае ряды "Согласия", Элксниньш ответил, что это зависит от жителей Даугавпилса.

"На мою модель поведения влияет население и мое общение с ним. В настоящее время, работая в самоуправлении, прямую связь с жителями, о которой так много говорят, я ощущаю очень сильно.

Ранее, работая в парламенте, у меня такого опыта не было. Считаю, что у депутатов Сейма связи с людьми нет", - сказал Элксниньш.

Он считает, что "Согласие" сегодня стоит перед трудным выбором, начиная с осознания и понимания, где оно находится, и заканчивая тем, на какого избирателя ориентироваться.