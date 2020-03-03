Disney убрал из ремейка "Мулан" её возлюбленного из-за его несоответствия требованиям #MeToo

Оригинальный мультфильм 1998 года рассказывает о девушке по имени Мулан. Она притворяется мужчиной, чтобы идти на войну вместо своего отца в китайской армии. Там Мулан знакомится со своим командиром Ли Шангом, который позднее становится её возлюбленным.

Согласно словам продюсера Джейсона Рида, в сюжете возникают вопросы относительно роли власти в их отношениях.

"Я думаю, особенно во время движения #MeToo, что быть при командире, имеющего любовное влечение, было бы очень неудобно, и мы не думаем, что это уместно", — приводит его слова издание.

Поэтому Ли Шанг был заменен сразу на двух персонажей: один - командир по имени Тунг - он будет выполнять роль наставника и заменит отца для Мулан, а второй— Хонгуи, который будет с Мулан в одной команде и равен ей.