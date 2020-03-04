Усыновление детей из Латвии за границу могут временно запретить

Ответственным органам поручено подготовить поправки, которые следует подать на рассмотрение в комиссию 9 марта.

Депутаты предлагают разработать нормы, полностью запрещающие усыновление за границу или строго ограничивающие его и допускающие только исключения.

В настоящее время правила Кабинета министров предусматривают, что ребенок из семьи опекунов может быть усыновлен за границу только родственниками, а ребенок из детского дома может быть усыновлен за границу в случае, если в Латвии ему не удается найти семью.

С 2003 года за границу, в основном в США, были усыновлены 1925 латвийских детей.