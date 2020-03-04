"Вес упал": от каких трёх продуктов отказалась Анна Седокова, чтобы похудеть?

37-летняя певица Анна Седокова решила бороться с лишним весом. Исполнительница будет худеть к майским праздникам.
Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась результатами своей диеты. Артистка рассказала, что за две недели у неё получилось скинуть три с половиной килограмма. "Мой вес упал с 68 до 64,5", — написала в своём Instagram-аккаунте Седокова.
Согласно словам звезды, она исключила из своего рациона молоко, яйца и алкоголь. Девушка отметила, что молочные продукты входят в топ-4 продуктов, от которых следует отказаться, если хочешь выглядеть лучше.
"Две самые актуальные проблемы на лице, оказывается, вызваны употреблением молока. Объявляю молоко виновным за раздражения и прыщики. Для меня было удивлением, что молоко содержит тестостероноподобные биологически активные вещества, стимулирующие выработку кожей сала. От этого мы имеем закупорку пор, а впоследствии прыщики и остальные неприятные несовершенства", — написала звезда.
Исполнительница отметила, что отказ от молочных продуктов поможет улучшить состояние кожи: сделать её чистой и сияющей.
Большинство поклонников поддержали знаменитость. Но многие подписчики отметили, что не все так же смогли бы отказаться от молочных продуктов.
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За последние две недели мой вес упал с 68 до 64.5 , поговори об этом ? 😎 Итак, сегодня 5 день марафона #СедоковаПП Напомню, почему лично для себя я отказалась от молока, яиц и алкоголя )) Но поговорим о первом! Я увидела, что молоко на разных сайтах входит в ТОП-4 продуктов, от которых нужно отказаться, чтобы выглядеть лучше. Давайте разберёмся в теме и решим раз и навсегда ! Пить молоко или нет? Голосуем в комментах За👍🏻 или Против 👎🏻 Две самые актуальные проблемы на лице, оказывается, вызваны употреблением молока. Объявляю молоко виновным за... -раздражения и прыщики 😱 Для меня было удивлением, что молоко содержит тестостероно-подобные биологически активные вещества, стимулирующие выработку кожей сала. От этого мы имеем закупорку пор, а в последствии прыщики и остальные неприятные несовершенства 😬 . УДа, это все от 🥛 . Доказано. Ещё одна причина проблем с кожей - избыток жиров и сахара в молоке. -опухшие веки, мешки и круги под глазами. Тут так же две причины. Первая - плохая усвояемость, о чем мы уже говорили. И вторая - в одном стакане магазинного молока содержатся гормоны и химические вещества как природные, так и те, которые добавляют коровам в корм. Все это может нарушить гормональный баланс. Что мы имеем? Отказ от молочки равно помолодевшая чистая кожа ✨ Специалисты советуют безмолочную диету хотя бы на три недели. У нас всего неделя, но я уже вижу результаты. А вы? Расскажите в комментариях, ведь сертификат в спорт-клуб получит самый активный , сегодня буду репостить ваши сториз и сообщения в ленте , чтоб понять кому достаётся главный приз!!!! Как дела ? Есть минус в кг?