"Вес упал": от каких трёх продуктов отказалась Анна Седокова, чтобы похудеть?

Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась результатами своей диеты. Артистка рассказала, что за две недели у неё получилось скинуть три с половиной килограмма. "Мой вес упал с 68 до 64,5", — написала в своём Instagram-аккаунте Седокова.

Согласно словам звезды, она исключила из своего рациона молоко, яйца и алкоголь. Девушка отметила, что молочные продукты входят в топ-4 продуктов, от которых следует отказаться, если хочешь выглядеть лучше.

"Две самые актуальные проблемы на лице, оказывается, вызваны употреблением молока. Объявляю молоко виновным за раздражения и прыщики. Для меня было удивлением, что молоко содержит тестостероноподобные биологически активные вещества, стимулирующие выработку кожей сала. От этого мы имеем закупорку пор, а впоследствии прыщики и остальные неприятные несовершенства", — написала звезда.

Исполнительница отметила, что отказ от молочных продуктов поможет улучшить состояние кожи: сделать её чистой и сияющей.