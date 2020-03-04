Многолетний депутат РД Лочмелис вышел из "Согласия" и вступил в ЧСР

Многолетний депутат Рижской думы Янис Лочмелис вышел из "Согласия" и вступил в партию "Честь служить Риге" (ЧСР), по списку которой будет баллотироваться в Рижскую думу.
Еще до роспуска думы, когда "Согласие" предлагало отправить в отставку мэра Олега Бурова (ЧСР), именно Лочмелис отозвал свою подпись под запросом, в результате голосование было отложено на несколько недель.
Правда, позже Лочмелис свою подпись вернул, однако Буров из-за политических разногласий остался при своей должности.
Еще на прошлой неделе Лочмелис был включен в черновик списка кандидатов в депутаты от "Согласия".
Председатель думы "Согласия" Нил Ушаков сообщил агентству LETA, что список кандидатов еще не утвержден правлением партии, и Лочмелиса не планировалось в нем утверждать.
Ушаков добавил, что не все нынешние депутаты "Согласия" из прежнего созыва думы вошли в список. Так, в нем нет и Геннадия Севастьянова, который обвиняется по делу о подделке документов в 1-й Рижской больнице. В списке нет и Ефимия Клементьева.