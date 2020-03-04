Многолетний депутат РД Лочмелис вышел из "Согласия" и вступил в ЧСР

Еще до роспуска думы, когда "Согласие" предлагало отправить в отставку мэра Олега Бурова (ЧСР), именно Лочмелис отозвал свою подпись под запросом, в результате голосование было отложено на несколько недель.

Правда, позже Лочмелис свою подпись вернул, однако Буров из-за политических разногласий остался при своей должности.

Еще на прошлой неделе Лочмелис был включен в черновик списка кандидатов в депутаты от "Согласия".

Председатель думы "Согласия" Нил Ушаков сообщил агентству LETA, что список кандидатов еще не утвержден правлением партии, и Лочмелиса не планировалось в нем утверждать.