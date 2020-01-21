Цена одного голоса: передумавший Лочмелис не планирует подписываться за отставку Бурова

Депутат Янис Лочмелис ("Согласие") не планирует менять свое решение и подписываться за отставку мэра Риги Олега Бурова ("Честь служить Риге", ЧСР).Об этом он сообщил передаче TV3 Ziņas.
Он сообщил, что поменял свое мнение после того, как должностей лишились вице-мэры Анна Владова ("Согласие") и Друвис Клейнс (блок "Риге!"). Главной мотивацией Лочмелиса для отзыва подписи за отставку мэра было то, что, по его мнению, Буров должен принять столичный бюджет.
Лочмелис опроверг версию депутатов оппозиции о том, что он отозвал свою подпись, чтобы не потерять должность в совете Rīgas siltums, заявив, что работает в совете уже давно и никаких перестановок в компании не планируется.
Как сообщалось, в январе политики "Согласия" и блока "Риге!" заявили, что, хотя и не собираются покидать коалицию, намерены добиваться смещения Бурова.
Депутаты собрали необходимые подписи для созыва заседания по этому вопросу. В свою очередь ЧСР заявила, что не будет голосовать за отстранение Бурова, и предлагает снова сесть за стол переговоров.
В то же время на прошлой неделе силами оппозиции при поддержке части депутатов ЧСР своих должностей лишились вице-мэры Анна Владова ("Согласие") и Друвис Клейнс (блок "Риге!").
Вчера депутат "Согласия" Янис Лочмелис отозвал свою подпись под заявлением о выражении недоверия Бурову, поэтому на данный момент созыва заседания для голосования за отставку мэра не предвидится, ведь без подписи Лочмелиса у "Согласия" и блока "Риге!" есть только 19 подписей из 20 необходимых. Однако фракция "Согласия" заявила, что все еще настроена добиваться отставки мэра и ведет переговоры о поддержке с Фракцией независимых депутатов.
Представляющие оппозицию Рижской думы партии заявили, что пока не планируют начинать сбор подписей за выражение недоверия председателю думы Олегу Бурову, потому что, по их мнению, в течение ближайших недель Сейм проголосует за роспуск думы.
В свою очередь руководитель Фракции независимых депутатов Валерий Петров заявил агентству LETA, что члены фракции "Согласия" убедить его не смогли.
"Физически подписаться мы можем, но это не произойдет только для того, чтобы помочь им отомстить Бурову. Мы в таком случае должны понять, кто будет следующим мэром, какой будет работа и будет ли это на благо рижан", - сказал Петров.