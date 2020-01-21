Цена одного голоса: передумавший Лочмелис не планирует подписываться за отставку Бурова

Он сообщил, что поменял свое мнение после того, как должностей лишились вице-мэры Анна Владова ("Согласие") и Друвис Клейнс (блок "Риге!"). Главной мотивацией Лочмелиса для отзыва подписи за отставку мэра было то, что, по его мнению, Буров должен принять столичный бюджет.

Лочмелис опроверг версию депутатов оппозиции о том, что он отозвал свою подпись, чтобы не потерять должность в совете Rīgas siltums, заявив, что работает в совете уже давно и никаких перестановок в компании не планируется.

Как сообщалось, в январе политики "Согласия" и блока "Риге!" заявили, что, хотя и не собираются покидать коалицию, намерены добиваться смещения Бурова.

Депутаты собрали необходимые подписи для созыва заседания по этому вопросу. В свою очередь ЧСР заявила, что не будет голосовать за отстранение Бурова, и предлагает снова сесть за стол переговоров.

В то же время на прошлой неделе силами оппозиции при поддержке части депутатов ЧСР своих должностей лишились вице-мэры Анна Владова ("Согласие") и Друвис Клейнс (блок "Риге!").

Вчера депутат "Согласия" Янис Лочмелис отозвал свою подпись под заявлением о выражении недоверия Бурову, поэтому на данный момент созыва заседания для голосования за отставку мэра не предвидится, ведь без подписи Лочмелиса у "Согласия" и блока "Риге!" есть только 19 подписей из 20 необходимых. Однако фракция "Согласия" заявила, что все еще настроена добиваться отставки мэра и ведет переговоры о поддержке с Фракцией независимых депутатов.

Представляющие оппозицию Рижской думы партии заявили, что пока не планируют начинать сбор подписей за выражение недоверия председателю думы Олегу Бурову, потому что, по их мнению, в течение ближайших недель Сейм проголосует за роспуск думы.

В свою очередь руководитель Фракции независимых депутатов Валерий Петров заявил агентству LETA, что члены фракции "Согласия" убедить его не смогли.