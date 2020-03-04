Ср, 4.03.2020
В наши дни нужно уметь отражать не только военные агрессии, но и болезни, поэтому цивилизованные страны должны в равной мере инвестировать и в оборону, и в медицину. Карлис Ренцис, председатель Латвийской ассоциации молодых врачей

Жители регионов смогут пройти проверку на Covid-19 ближе к дому

Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В дальнейшем пять региональных больниц будут делать анализы жителям с подозрением на новый коронавирус Covid-19, сообщила журналистам директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

Анализы будут проводить Даугавпилсская региональная больница, Резекненская больница, Видземская больница, Лиепайская региональная больница и Северокурземская региональная больница.

Как сообщила директор NMPD, если у пациента будут симптомы Covid-19, его доставят в соответствующую больницу, и там в изоляции он сможет ждать результатов анализов.

Если подозрения не подтвердятся, он сможет отправиться домой, а в случае положительной пробы будет доставлен в Латвийский инфектологический центр (ЛИЦ).

С пятницы, 6 марта, анализы будет проводить также Centrālā laboratorijа, которая сможет обеспечить их и для жителей регионов.

"Процесс был сложным, но мы нашли возможности, и в дальнейшем жителей регионов не будут возить в ЛИЦ, а пройти проверку они смогут ближе к дому", - сказала директор NMPD.

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