Жители регионов смогут пройти проверку на Covid-19 ближе к дому

В дальнейшем пять региональных больниц будут делать анализы жителям с подозрением на новый коронавирус Covid-19, сообщила журналистам директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.
Анализы будут проводить Даугавпилсская региональная больница, Резекненская больница, Видземская больница, Лиепайская региональная больница и Северокурземская региональная больница.
Как сообщила директор NMPD, если у пациента будут симптомы Covid-19, его доставят в соответствующую больницу, и там в изоляции он сможет ждать результатов анализов.
Если подозрения не подтвердятся, он сможет отправиться домой, а в случае положительной пробы будет доставлен в Латвийский инфектологический центр (ЛИЦ).
С пятницы, 6 марта, анализы будет проводить также Centrālā laboratorijа, которая сможет обеспечить их и для жителей регионов.
"Процесс был сложным, но мы нашли возможности, и в дальнейшем жителей регионов не будут возить в ЛИЦ, а пройти проверку они смогут ближе к дому", - сказала директор NMPD.