Жители регионов смогут пройти проверку на Covid-19 ближе к дому

Анализы будут проводить Даугавпилсская региональная больница, Резекненская больница, Видземская больница, Лиепайская региональная больница и Северокурземская региональная больница.

Как сообщила директор NMPD, если у пациента будут симптомы Covid-19, его доставят в соответствующую больницу, и там в изоляции он сможет ждать результатов анализов.

Если подозрения не подтвердятся, он сможет отправиться домой, а в случае положительной пробы будет доставлен в Латвийский инфектологический центр (ЛИЦ).

С пятницы, 6 марта, анализы будет проводить также Centrālā laboratorijа, которая сможет обеспечить их и для жителей регионов.