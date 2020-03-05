Нехватка латвийских телевизионных каналов, российские сигареты и топливо, редкий общественный транспорт - это только некоторые из особенностей, с которыми придется столкнуться, живя в Зилупском крае

Страх остаться с носом

"Солнце просыпается в Зилупе!" Этот слоган - первое, что видишь, посещая сайт края. В день, когда TVNET прибыл в край, солнце очевидно уже проснулось и давно отправилось освещать другие края Латвии, а нашей команде достались покрытые густым туманом улицы города с редкими пешеходами.

Согласно данным Центрального статистического управления, в начале 2019 года число жителей во всем Зилупском крае, включая город и три волости, было 2647. В городе Зилупе - менее полутора тысяч.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Заместитель председателя самоуправления Зилупского края - Виталий Вальден (Латгальская партия) - считает, что демография - это глобальная проблема. Однако депутат отмечает, что в результате административно-территориальной реформы число жителей Зилупе рухнет еще больше.

Согласно нынешней карте административно-территориальной реформы VARAM, Зилупский края планируется включить в более крупный Лудзенский край вместе с Циблким и Карсавским краями.

Вальден не верит, что в результате реформы жители смогли бы получить какие-то блага.

"Зилупе всегда существовало за счет тех денег, которые мы получаем. Если нам сейчас оставить все, что у нас есть, принимая во внимание то, как мы развиваемся, Зилупе могло бы существовать и как отдельный край. Считать, что мы будем развиваться лучше, будучи частью Лудзенского края... Я в любом случае в это не поверю", - отметил Вальден.

Наибольшие опасения заместителя председателя думы связаны с тем, что, по его мнению, в результате реформы больше денег получат именно региональные центры развития, а окраины, к примеру, Зилупе, останутся с носом. Политик считает, что реформа мало принимает во внимание реальные нужды людей.

"Я не думаю, что это реформа принесет что-то хорошее простому жителю окраины", - резюмировал Вальден.

Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Vaļdens ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Контрасты

Если посмотреть со стороны на центр города Зилупе, кажется, что люди действительно справляются: есть несколько продуктовых магазинов, аптека, дом культуры, школа и детсад, центральные улицы города выложены брусчаткой. Все прибрано. Однако, проехав пару километров дальше, в направлении волостей Залесьес и Пасиенес, открывается совсем иная картина: много заброшенных сельских домов, старая, ржавеющая сельскохозяйственная техника во дворах.

Наша следующая остановка - именно волость Пасиенес. Звезда волости - Пасиенская Святая Доминиканская Римская католическая церковь. Здание было отреставрировано в 2008 году. Согласно публично доступной информации, известная Аглонская базилика была построена именно по образцу Пасиенской церкви. Поэтому этот храм часто называют "Аглонской матерью".

Несмотря на то, что церковь была отреставрирована относительно недавно, на фасаде здания уже отчетливо видны признаки износа. В волости говорят, что в ходе реставрации церкви часть строительных материалов работники забрали себе.

У церкви встречаем местного жителя Роберта. Он уже пять лет живет в Пасиене. Мужчина работает в Резекненской больнице. Он надеется, что после реформы больше не будет допускаться вседозволенность по отношению засадки сельскохозяйственных земель лесами.

"Не будет такой вседозволенности. Это я наверное только в Латгале видел, что позволяют загрязнять сельскохозяйственную землю, засаживая лесом. Пока эти посадки маленькие, до колена, [они не мешают], но, когда пройдет 10-15 лет, - люди будут жить в лесу", - жалуется Роберт.

Roberts Škapars ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Но засадка сельскохозяйственных земель лесами - не самая критичная проблема края. Одна из наиболее болезненных - общественный транспорт. Пасиене находится в 12 километрах от центра Зилупе. Автобус курсирует только раз в неделю туда и раз в неделю обратно.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Меня [региональная реформа] сильно не коснется, так как я молодой и мобильный. У меня есть машина, я везде могу доехать. Но здесь есть жители волости, которые уже в возрасте, которые не могут добраться довольно далеко. Есть автобус, но в школьные дни у нас есть школьный автобус. Теоретически [школьные автобусы] не могут перевозить, но, так как водители у нас хорошие, перевозят и обычных жителей до Зилупе и обратно", - рассказал Роберт.

Другой пример - дорога от Шкяуне до Лудзы. После реформы, если человеку потребуется попасть в центр, прямого рейса между Шкяуне и Лудзой нет. Во-первых, как рассказывает Виталий Вальден, человеку придется добираться от Шкяуне до Зилупе и только потом до Лудзы. Это 55 километров, значит, немногим более часа в пути. Человек может не успеть получить необходимую услугу, считает Вальден.

Что относится к сфере здравоохранения, то и она является больной темой. Ближайшая больница находится в Лудзе. Вторая по близости - в Резекне. В то же время Виталий Вальден признает, что сеть Службы неотложной медицинской помощи в крае функционирует.

"Как у нас тут шутят: если что-то серьезное, то нужно ехать в Ригу. Но до Риги уже не успеешь", - рассказал Вальден.

Жизнь в приграничье

Зилупе - самый восточный город Латвии. От центра города до латвийско-российской границы здесь неполные три километра. Между Латвией и Россией заключена особая договоренность, дающая возможность приграничным жителям с облегчением пересекать границу.

Роберт рассказал о "бензовозах". Так местные называют людей, которые используют возможность облегченного пересечения границы и регулярно едут через границу, чтобы приобрести медикаменты, продукты питания, топливо и другие товары, которые в России значительно дешевле. Роберт считает - если бы не было "бензовозов", край вымер бы.

Особая ситуация в приграничье и с мобильной связью. Есть места, где телефон не принимает сети латвийских мобильных операторов, но принимает российские и белорусские сети.

"Если приехать, например, в Шушкову, то у меня нет [латвийской] зоны. Тебя автоматически переключит на MTS Rus или MTS Belarus. Если забраться на горку, то зону ловит. У меня было так, что не посмотрел, кто у меня поставщик услуги, и наговорил 78 евро за пару минут!" - рассказал Роберт.

Кроме того, не у всех жителей края есть возможность смотреть латвийские телеканалы. Тем, кто не может позволить себе цифровое телевидение, остается смотреть российские и белорусские каналы.

Возможности проведения свободного времени здесь, в приграничье, не особо широки. Сам Роберт на культурные мероприятия едет или в Резекне, или в Ригу.

В Пасиенской волости в свою очередь есть довольно активный дом культуры. Местные жители проводят там театральные постановки, дискотеки. Приглашаются артисты из России и Белоруссии.

Говоря о работе - вариантов не много. Пограничная охрана, шведские деревообрабатывающие предприятия и сельское хозяйство.