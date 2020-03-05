Кудрявцеву заменили Бузовой на премии "МУЗ-ТВ". Глава канала ответил, почему

Стоит отметить, что сама же Бузова очень рада новой роли.

"Мне безумно приятно составить компанию таким легендарным ведущим премии "МУЗ-ТВ", как Ксения Собчак, Максим Галкин и Александр Ревва. [..] А я как глоток свежего воздуха, как вишенка на торте — впервые выступлю в качестве ведущей музыкальной премии телеканала "МУЗ-ТВ". Для меня это огромная честь", — говорила Ольга.

Такие перестановки кадров привели в недоумение не только фанатов, но и саму телеведущую. Суть в том, что Кудрявцева узнала о своей замене лишь из Сети.

Руководитель канала Арман Давлетяров ответил, что многолетнего контракта у них с Лерой не было заключено. Его слова приводит Starhit.ru.

"Каждый год составы ведущих меняются. Да, действительно Лера Кудрявцева вела премию каждый год, за исключением одного, — тогда это было связано с ее декретом. В этом году организаторы премии решили в очередной раз поменять состав ведущих.

Это нормальная практика. Здесь нужно уточнить, что личное уведомление о том, что их не приглашают повторно в этом году вести премию, не получили ни Настя Ивлеева, ни Михаил Галустян, ни Дмитрий Нагиев, ни другие, задействованные в предыдущих годах ведущие.

Лера Кудрявцева всегда принимала участие в премии на тех же основаниях и условиях.

Безусловно, она является сотрудником канала "МУЗ-ТВ", и обо всех изменениях, касающихся участия в проектах, где она — главное действующее лицо, ее уведомляют всегда.

Но премия — это другое. Там меняются и составы ведущих, и артистов, и гостей церемонии.

Их либо приглашают принять в ней участие, либо нет. Здесь нам хотелось бы присутствия взаимного уважения и понимания позиции канала. Ну а лично мне была непонятна обида Леры вдвойне — ведь благодаря "Муз-ТВ" она стала визитной карточкой музыкального телевидения в России, ей всегда давали лучшие проекты. Ей грех на что-то жаловаться, и уж тем более упрекать в чем-то нас!"

Кудрявцева впервые стала ведущей грандиозной премии в 2003 году. В дальнейшем она еще десять раз появлялась в роли ведущей премии. В 2018-м Лера пропустила событие, поскольку ждала рождения дочери Маши. В прошлом году звезда снова присоединилась к коллегам для работы на шоу.

Ранее Ольга Бузова принимала участие на премии лишь в качестве гостьи.