"Это подлость": Леру Кудрявцеву не предупредили, что на премии "МУЗ-ТВ" её заменит Бузова

Российская телеведущая Лера Кудрявцева узнала из Сети о том, что не была выбрана ведущей премии "МУЗ-ТВ". Её место займёт Ольга Бузова. Знаменитость так возмутило то, что коллеги не сообщили ей заранее о перестановках.
Вчера, 3 марта, прошёл традиционный пресс-завтрак. На нём было заявлено, что ведущей музыкальной премии будет певица Ольга Бузова.
Артистка будет на сцене вместе с Максимом Галкиным, Александром Реввой и Ксенией Собчак. Звезда сменила Кудрявцеву, которая являлась ведущей шоу уже несколько лет.
Такие перестановки кадров привели в недоумение не только фанатов, но и саму телеведущую. Суть в том, что Кудрявцева узнала о своей замене лишь из Сети.
"Честно говоря, не ожидала, что телеканал, на котором я тружусь долгие годы, где лежит моя трудовая книжка, к которому я имею непосредственное отношение, даже не поставил меня в известность о таких изменениях. Мне кажется, это подлость. Дело не в том, кем меня "заменили", — я отношусь к этому спокойно, а в том, что никто не позвонил и даже не сообщил о таком решении", - приводит слова Кудрявцевой Super.ru.
Кудрявцева впервые стала ведущей грандиозной премии в 2003 году. В дальнейшем она еще десять раз появлялась в роли ведущей премии. В 2018-м Лера пропустила событие, поскольку ждала рождения дочери Маши. В прошлом году звезда снова присоединилась к коллегам для работы на шоу.
Ранее Ольга Бузова принимала участие на премии лишь в качестве гостьи.
Церемония вручения наград от "МУЗ-ТВ" пройдёт 5 июня на площадке "ВТБ Арена".