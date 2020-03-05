Чт, 5.03.2020
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Собрались в Эстонию на автобусе или поезде? Готовьтесь к проверке температуры

Термокамера в Таллиннском пассажирском порту.

ФОТО: Eero Vabamägi

Контролировать температуру тела прибывающих в Эстонию пассажиров автобусов и поездов будут посредством термокамер.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил в четверг на пресс-конференции правительства, что планируется контролировать температуру людей, прибывающих в страну на автобусах и поездах, то есть сухопутным общественным транспортом.

Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что массовый контроль за приезжающими в Эстонию автомобильным транспортом нереален, он более эффективен для пассажиров автобусов и поездов.

Кийк отметил, что местного распространения коронавируса в Эстонии нет и во всех трех случаях установленного коронавируса вирус попал в страну из регионов риска.

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