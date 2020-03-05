В Таллиннском аэропорту начали работать тепловизоры

"Тепловизоры в аэропорту установлены в шлюзах, перед входом в багажную зону, а наблюдение за происходящим ведется с экранов компьютеров уже по другую сторону от входа", - пояснил член правления предприятия Tallinna Lennujaam Эйнари Бамбус.

По его словам, с помощью тепловизоров отслеживать температуру тела прибывающих пассажиров можно круглосуточно.

На территории аэропорта выдают информационные материалы департамента здоровья о поведении после прибытия из стран зоны риска по коронавирусу, а в багажной зоне установлены стенды с дополнительной информацией о вирусе Covid-19 и средства для дезинфекции рук.

За экранами тепловизоров следят специалисты департамента здравоохранения или добровольцы общества Красного креста Эстонии, которые помогают определить, есть ли основания подозревать у вновь прибывших людей инфицирование коронавирусом.

"Если тепловизор зафиксирует у прибывшего пассажира температуру тела 38 градусов и выше, прибор даст сигнал, и оператор камеры направит человека в отдельную зону, где его проконсультируют специалисты, - рассказал советник Министерства социальных дел Рагнар Вайкнеметс. - Они оценят состояние здоровья пассажира, дадут ему рекомендации по наблюдению за своим состоянием, при необходимости обеспечат данными по контактам с медиками. Если прибывший будет чувствовать себя плохо, ему тут же вызовут скорую помощь".

Всего в Эстонии на данный момент коронавирусом заражены три человека.

"Если термокамера обнаруживает температуру тела пассажира 38 градусов или выше, машина подаст сигнал, и оператор камеры направит человека в отдельную зону для консультирования по вопросам здоровья, - сказал советник отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел Рагнар Вайкнеметс. - Медицинское консультирование включает в себя оценку состояния здоровья человека, выработку рекомендаций по мониторингу здоровья и, при необходимости, обращение к медицинскому работнику. Если у человека явно плохое состояние здоровья, на место вызывается скорая помощь".

По данным Департамента здоровья, риск ввоза коронавируса в Эстонию высок, а риск его распространения на местном уровне - средний. Для предотвращения заражения рекомендуется соблюдать стандартные правила гигиены - мыть руки и избегать контакта с людьми с симптомами респираторного заболевания.