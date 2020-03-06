"С таким свинским отношением мириться не буду". Кудрявцева уволилась с "Муз-ТВ"

Ранее стало известно, что Кудрявцева не будет вести премию "Муз-ТВ". Телеканал решил заменить ее Ольгой Бузовой. Вскоре Кудрявцева, которая вела премию с 2003 года и уже стала лицом телеканала, заявила о своем уходе.

«Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована сьемка "10 самых" 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь. На "Муз-ТВ" я вела программу чисто за символическую плату — по дружбе, так сказать, это была как своеобразная ностальгия. Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол, не могу бросить то — родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду", — цитирует Кудрявцеву издание StarHit.ru.

Кудрявцева добавила, что чувствует себя преданной и обиженной.

"Больше нет желания общаться с псевдо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают, о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение ''друга'' и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры. Нет проблем!", — написала телеведущая.

Ранее Кудрявцева отмечала, что спокойно бы отнеслась к решению главы телеканала заменить ее Ольгой Бузовой, если бы он сообщил ей об этом лично.