"Пою я примерно как Бузова". Собчак объяснила, почему не станет певицей

Во время мероприятия Собчак задали вопрос — готова ли она выйти на сцену в качестве певицы. Светская львица ответила отрицательно, приведя в пример присутствовавшую там же Ольгу Бузову.

"Пою я примерно как Ольга Бузова. Поэтому мне петь не нужно. А вот танцевать я готова. Хватит нам доморощенного стриптиза, который все рассматривают в телефонах. Нужно выходить на большую сцену", — сказала Собчак.