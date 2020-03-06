"Пою я примерно как Бузова". Собчак объяснила, почему не станет певицей

Журналистка Ксения Собчак отпустила колкость в адрес певицы Ольги Бузовой во время пресс-завтрака грядущей премии "Муз-ТВ". Об инциденте сообщает издание Sobesednik.ru.
Во время мероприятия Собчак задали вопрос — готова ли она выйти на сцену в качестве певицы. Светская львица ответила отрицательно, приведя в пример присутствовавшую там же Ольгу Бузову.
"Пою я примерно как Ольга Бузова. Поэтому мне петь не нужно. А вот танцевать я готова. Хватит нам доморощенного стриптиза, который все рассматривают в телефонах. Нужно выходить на большую сцену", — сказала Собчак.
Сама Ольга на едкий комментарий Собчак внимания не обратила и продолжила отвечать на вопросы журналистов.