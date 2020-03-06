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Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Сирии. Что там происходит?

Зачем Эрдогану сирийские беженцы и почему он приехал к Путину, а не наоборот

Шесть часов длились переговоры между президентами Турции и России и окончились договоренностями о прекращении огня в Идлибе.

Эрдоган даже позвал Путина в гости, но пообещал продолжить операцию против Сирийской армии в Идлибе и вернуть в Сирию миллионы беженцев.

Согласно договоренностям, с первой минуты 6 марта в Идлибе вводится режим прекращения огня. Кроме того, Россия и Турция договорились создать на севере Сирии 12-километровый коридор безопасности вдоль трассы М4. На участке этой трассы с 15 марта страны будут проводить совместное патрулирование.

В ночь на 28 февраля в результате авиаудара по позициям турецких военных в сирийском городе Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих, еще 32 были ранены. Для Турции эти потери стали крупнейшими за все девять лет войны в Сирии.

Турция в лице министра обороны Хулуси Акара обвинила Россию и Сирию в гибели своих военных и пригрозила открыть границы для беженцев в Европу.

Кремль отрицал свою причастность. Президент Турции Реджеп Эрдоган договорился с Путиным провести переговоры по конфликту в Сирии "на высшем уровне".

В турецкой прессе ответственность за гибель турецких солдат также возлагали на Россию: прямо говорили, что авиаудар нанесли российские воздушно-космические силы, а Эрдоган проводил консультации с руководством НАТО. Но в четверг российский президент заявил, что ситуация в Идлибе не должна разрушить российско-турецкие отношения.

Видео: ГЛАВНОЕ | 06.03.2020