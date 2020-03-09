Инфекционист: в Латвии еще будут новые случаи Covid-19, но не надо впадать в панику

Инфекционист Рижской Восточной клинической университетской больницы Ангелика Круминя в эфире Latvijas Radio подчеркнула, что новые случаи Covid-19 все еще будут, но не надо впадать в панику.
Она отметила, что пока тяжело прогнозировать, сколько случаев затронут Латвию, но по ее мнению, это не будут "тысячи" или "несколько сотен".
Она также похвалила отличную работу оперативных служб.
"Не надо лишней паники, необходимо действовать уверенно, разумно и основываясь на информации", - сказала Круминя.
Она напомнила, что, например, в Китае на данный момент нет новых случаев или по крайней мере нет "с таким рывком".
В то же время, принимая во внимание ситуацию в Италии, все не так стабильно, как хотелось бы и стоит считаться, что в Европе будет еще много новых случаев.
Круминя напомнила, что в природе вирусов "соревноваться между собой".
С приближением теплых погодных условий, появятся кишечные вирусы и другие инфекции, и ситуация может улучшиться.
Однако, по ее мнению, такое развитие событий возможно ближе к лету.
Инфекционист также призвала оценить необходимость путешествовать, ведь именно это увеличивает риски распространения вируса.
Специалист также напомнила, что наибольшему риску от нового вируса подвергаются пожилые люди, в то время как молодые люди, особенно дети, переносят его сравнительно легко.
Как ранее сообщал RUS.TVNET, в Латвии подтверждены еще три случая заболевания, вызванного новым коронавирусом Covid-19, в результате чего общее число заболевших уже достигло шести человек.
Все трое заболевших 7 марта летели рейсом компании airBaltic BT-630.
Covid-19 в Латвии:
- Как известно, первый случай Covid-19 в Латвии был зарегистрирован на прошлой неделе в понедельник. Рижанка в субботу, 29 февраля, прилетела в Ригу из Мюнхена, а до того побывала в Италии. Она переболела в легкой форме и уже во вторник была выписана из больницы домой.
- Вторым заболевшим жителем Латвии стала женщина, которая заразилась вирусом на курорте Червиния, который находится в Италии недалеко от границы со Швейцарией, где она находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.
- В Латвию она вернулась в субботу рейсом Милан-Рига авиакомпании airBaltic. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии. SPKC выявил всех пассажиров и членов экипажа. Им предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача.
- Из аэропорта женщина ехала на личной автомашине вместе с двумя членами семьи. В воскресенье вечером был подтвержден третий случай заражения коронавирусом Covid-19. По данным SPKC, заболел член семьи той женщины, у которой заболевание было подтверждено в воскресенье утром.
- В Латвии введены особые меры безопасности в отношении людей, которые возвращаются из Италии, Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи и Ирана.