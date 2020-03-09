Инфекционист: в Латвии еще будут новые случаи Covid-19, но не надо впадать в панику

Она отметила, что пока тяжело прогнозировать, сколько случаев затронут Латвию, но по ее мнению, это не будут "тысячи" или "несколько сотен".

Она также похвалила отличную работу оперативных служб.

"Не надо лишней паники, необходимо действовать уверенно, разумно и основываясь на информации", - сказала Круминя.

Она напомнила, что, например, в Китае на данный момент нет новых случаев или по крайней мере нет "с таким рывком".

В то же время, принимая во внимание ситуацию в Италии, все не так стабильно, как хотелось бы и стоит считаться, что в Европе будет еще много новых случаев.

Круминя напомнила, что в природе вирусов "соревноваться между собой".

С приближением теплых погодных условий, появятся кишечные вирусы и другие инфекции, и ситуация может улучшиться.

Однако, по ее мнению, такое развитие событий возможно ближе к лету.

Инфекционист также призвала оценить необходимость путешествовать, ведь именно это увеличивает риски распространения вируса.

Специалист также напомнила, что наибольшему риску от нового вируса подвергаются пожилые люди, в то время как молодые люди, особенно дети, переносят его сравнительно легко.

Как ранее сообщал RUS.TVNET, в Латвии подтверждены еще три случая заболевания, вызванного новым коронавирусом Covid-19, в результате чего общее число заболевших уже достигло шести человек.

Все трое заболевших 7 марта летели рейсом компании airBaltic BT-630.