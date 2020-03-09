Covid-19: консульская служба не поможет деньгами "застрявшим" за границей латвийцам

Ранее, в воскресенье, 8 марта, пресс-секретарь МИД Янис Бекерис указал агентству LETA, что министерство уже сейчас получает большое количество звонков от находящихся на севере Италии жителей Латвии с просьбами дать консультации о возможных решениях ситуации.

Согласно распространенной в понедельник, 9 марта, информации, консульская служба не покрывает расходы, связанные с пребыванием за рубежом дольше планируемого.

Бекерис указал, что в таких ситуациях люди должны связаться с туроператором, страховщиком или Центром защиты прав потребителей. Если человек попал в чрезвычайную ситуацию и у него нет денег на обратную дорогу, а также нет никаких других вариантов, МИД может дать заем для возвращения домой.

"Если нет других вариантов, например, деньги не могут дать родственники, самоуправление или еще какие-то источники, тогда Министерство иностранных дел может дать в долг", - сказал Бекерис.

Помочь консульская служба может тем, что предоставит латвийцам рекомендации о посещении затронутых вирусом регионов и мерах предосторожности, а также информацию об ограничениях передвижения и возможностях связи с местными властями.

Кроме того, консульская служба может дать информацию о возможностях покинуть затронутый вирусом регион, организовать и координировать мероприятия репатриации и эвакуации, но только в том случае, если о таковых будет объявлено.

Если латвийцам необходима консульская помощь, они могут звонить на телефон консульского департамента для чрезвычайных ситуаций +371 26 33 77 11 или писать на электронный адрес palidziba@mfa.gov.lv.

Кроме того, департамент рекомендует отправляющимся за рубеж латвийцам зарегистрироваться в консульском регистре, скачать на смартфон приложение Министерства иностранных дел Ceļo droši и следить за сообщениями департамента в социальной сети Facebook по ссылке facebook.com/celodrosi.

Как сообщалось, в воскресенье Италия объявила о карантине в регионе вокруг финансовой столицы страны Милана и центра туризма Венеции до 3 апреля, чтобы ограничить распространение нового коронавируса. В свою очередь авиакомпания airBaltic приняла решение прекратить все полеты в Милан и Верону и в обратном направлении с 9 марта до конца апреля. С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично.