Из-за коронавируса airBaltic отменяет все полеты в/из Милан и Верону

Стоит отметить, что в этот регион совершает рейсы и авиакомпания Ryanair, которая на минувшей неделе сообщила, что с 17 марта сократит число рейсов по этому маршруту. В воскресенье агентству LETA в аэропорту "Рига" указали, что по состоянию на 12:00 от Ryanair не поступало информации о возможных изменениях.