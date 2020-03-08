Вс, 8.03.2020
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Из-за коронавируса airBaltic отменяет все полеты в/из Милан и Верону
Дополнено о рейсах Ryanair

Самолет airBaltic.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

У пассажирки рейса airBaltic BT630 (Милан-Рига), констатировано заболевание Covid-19. Авиакомпания приняла решение в настоящий момент прекратить все полеты в Милан и Верону и в обратном направлении до конца апреля.

Авиакомпания предоставила всю необходимую информацию по рейсу BT630 и сотрудничает с ответственными учреждениями. 

С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично.

Стоит отметить, что в этот регион совершает рейсы и авиакомпания Ryanair, которая на минувшей неделе сообщила, что с 17 марта сократит число рейсов по этому маршруту. В воскресенье агентству LETA в аэропорту "Рига" указали, что по состоянию на 12:00 от Ryanair не поступало информации о возможных изменениях. 

В соответствии с принятыми на предприятии мерами безопасности полная дезинфекция самолета будет проведена максимально оперативно. Уже 7 марта была проведена его превентивная дезинфекция. Конкретный экипаж временно не будет исполнять свои обязанности.

Ранее airBaltic сократила число посадочных мест и количество рейсов в Милан. 

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