Из-за коронавируса airBaltic отменяет все полеты в/из Милан и Верону
У пассажирки рейса airBaltic BT630 (Милан-Рига), констатировано заболевание Covid-19. Авиакомпания приняла решение в настоящий момент прекратить все полеты в Милан и Верону и в обратном направлении до конца апреля.
Авиакомпания предоставила всю необходимую информацию по рейсу BT630 и сотрудничает с ответственными учреждениями.
С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично.
Стоит отметить, что в этот регион совершает рейсы и авиакомпания Ryanair, которая на минувшей неделе сообщила, что с 17 марта сократит число рейсов по этому маршруту. В воскресенье агентству LETA в аэропорту "Рига" указали, что по состоянию на 12:00 от Ryanair не поступало информации о возможных изменениях.
В соответствии с принятыми на предприятии мерами безопасности полная дезинфекция самолета будет проведена максимально оперативно. Уже 7 марта была проведена его превентивная дезинфекция. Конкретный экипаж временно не будет исполнять свои обязанности.
Ранее airBaltic сократила число посадочных мест и количество рейсов в Милан.