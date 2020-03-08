Находящиеся на севере Италии латвийцы, возможно, не вернутся домой вовремя

Находящимся на севере Италии жителям Латвии нужно считаться с возможно более длительной задержкой в этой стране или необходимостью искать пути, как покинуть регион по сухопутным дорогам, сообщает агентство LETA со ссылкой на МИД Латвии.
В министерстве отметили, что в связи с установленным властями Италии карантином, ограничения на перемещения в северной части Италии относятся на всех находящихся там людей, в том числе жителей Латвии, для которых это может означать задержку возвращения домой.
Представители министерства указали, что решение Италии ограничивает перемещение физических лиц почти любым способом - как при въезде, так и при выезде из карантинных территорий.
Исключения есть, если что связано с рабочими нуждами, неотложной ситуацией или проблемами со здоровьем, а также разрешено возвращение по месту жительства.
Во всех случаях, возможно, придется доказывать необходимость покинуть подверженную карантину территорию.
Пресс-секретарь МИД Янис Бекерис указал агентству LETA, что министерство уже сейчас получает большое количество звонков от находящихся на севере Италии жителей Латвии с просьбами дать консультации о возможных решениях ситуации.
В том числе о возможностях вернуться в Латвию интересовались и граждане Латвии, уже длительное время проживающие в Италии.
Министерство призывает следить за информацией на странице МИД в Facebook, а в случае необходимости интересоваться в консульской службе.
В то же время Бекерис напомнил, что министерство ранее призывало не отправляться в этот регион. Сейчас, когда на севере Италии установлен карантин и авиакомпаний airBaltic сообщила, что с понедельника до конца апреля отменяет рейсы из Милана и Вероны, нужно считаться с вероятностью задержаться в Италии или необходимостью искать возможности выбраться из региона по сухопутным дорогам.