Находящиеся на севере Италии латвийцы, возможно, не вернутся домой вовремя

В министерстве отметили, что в связи с установленным властями Италии карантином, ограничения на перемещения в северной части Италии относятся на всех находящихся там людей, в том числе жителей Латвии, для которых это может означать задержку возвращения домой.

Представители министерства указали, что решение Италии ограничивает перемещение физических лиц почти любым способом - как при въезде, так и при выезде из карантинных территорий.

Исключения есть, если что связано с рабочими нуждами, неотложной ситуацией или проблемами со здоровьем, а также разрешено возвращение по месту жительства.

Во всех случаях, возможно, придется доказывать необходимость покинуть подверженную карантину территорию.

Пресс-секретарь МИД Янис Бекерис указал агентству LETA, что министерство уже сейчас получает большое количество звонков от находящихся на севере Италии жителей Латвии с просьбами дать консультации о возможных решениях ситуации.

В том числе о возможностях вернуться в Латвию интересовались и граждане Латвии, уже длительное время проживающие в Италии.

Министерство призывает следить за информацией на странице МИД в Facebook, а в случае необходимости интересоваться в консульской службе.