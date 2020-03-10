Новое расследование: ФБК рассказал о заработках семьи Симоньян

Авторы фильма рассказывают о передаче "Международная пилорама", автор которой - супруг Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, который, по словам Навального, является и художественным руководителем программы.

Самой телепередаче оппозиционер приписывает не самые лестные эпитеты: "Тридцать минут мата, оскорблений, ужасных шуток, от которых хочется провалиться под землю", "Каждая передача устроена одинаково. Более того, и шутки в них одинаковые. Очень, очень плохие шутки",

"Это поток больного сознания, туалетного юмора, оскорблений, мата, гомофобии, расизма, шовинизма, а главное… необъятной любви к Путину".

"Мы решили разобрать эту передачу буквально по словам. Взяли 138 эпизодов, скачали их и поместили в специальные алгоритмы преобразования голоса в текст — смотреть их никто бы не выдержал. Потом мы из текстов выбрали слова и отсортировали их по тому, насколько часто они употребляются в "Пилораме". Обнаружилось, что самый часто упоминаемый человек — Путин.

Его имя произнесли 2874 раза, или в среднем 21 раз за передачу. "Начальником" Путина называют 426 раз. Трамп упоминается 1211 раз, Макрон — 222. Украина 1094 раза — по восемь раз за передачу. Слово "ж*па" упоминается 73 раза, "задница" — 28", - рассказывает Фонд борьбы с коррупцией.

Как утверждает ФБК, телевизионное шоу является, вероятно, самой прибыльной передачей на российском ТВ - например, НТВ платит за передачу 120 миллионов рублей (чуть менее 1,5 миллиона евро) в год. Кроме того, значительные суммы студия Кеосаяна получает от авикомпании "Аэрофлот" за рекламу.

В расследовании подробно рассказывается и других связях семьи Симоньян и Кеосаяна с другими компаниями.