Конкурс объявлен. Кандидатов на пост шефа Госполиции проверят на детекторе лжи

В МВД агентству LETA пояснили, что подавать заявки могут только должностные лица - офицеры старшего или высшего звена со стажем службы в МВД или в Управлении мест заключения не менее 10 лет.

Ранее звучало, что пост главы Госполиции может занять один из заместителей бывшего шефа Инта Кюзиса - Юрис Шулте, Андрей Гришин или Нормунд Крапсис. На вопрос, что они думают о детекторе лжи, Шулте и Гришин в интервью программе телеканала TV3 Nekā personīga ответили, что это никак не скажется на их выборе - принимать участие в борьбе за пост шефа или нет. Крапсис же сказал, что это говорит о недоверии министра высокопоставленным лицам в Госполиции.