Конкурс объявлен. Кандидатов на пост шефа Госполиции проверят на детекторе лжи

Министерство внутренних дел (МВД) объявило конкурс на должность начальника Госполиции, и положение о конкурсе предусматривает, что перед тем, как принять решение о выдвижении кандидата на утверждение, он будет проверен на детекторе лжи.
В МВД агентству LETA пояснили, что подавать заявки могут только должностные лица - офицеры старшего или высшего звена со стажем службы в МВД или в Управлении мест заключения не менее 10 лет.
Это означает, что участвовать в конкурсе не могут судьи, прокуроры и другие работающие вне системы МВД.
Ранее звучало, что пост главы Госполиции может занять один из заместителей бывшего шефа Инта Кюзиса - Юрис Шулте, Андрей Гришин или Нормунд Крапсис. На вопрос, что они думают о детекторе лжи, Шулте и Гришин в интервью программе телеканала TV3 Nekā personīga ответили, что это никак не скажется на их выборе - принимать участие в борьбе за пост шефа или нет. Крапсис же сказал, что это говорит о недоверии министра высокопоставленным лицам в Госполиции.
Конкурсную комиссию возглавит госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов. В комиссию войдут советник министра внутренних дел Янис Вейде, заместитель госсекретаря МВД Янис Бекманис, начальник Службы государственной безопасности Нормунд Межвиетс, начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис, начальник Бюро внутренней безопасности Валтер Муйжниеес и прокурор Арвид Калниньш. В комиссию войдут также наблюдатели без права голоса.
Срок подачи заявок - до 9 апреля.
Как известно, предыдущий начальник Госполиции Инт Кюзис в феврале заявил об отставке.