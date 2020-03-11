Ср, 11.03.2020
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Covid-19 в Латвии и мире: последняя информация и все самое важное

Измерение температуры тела. Иллюстрация

ФОТО: JAN HETFLEISCH / EPA

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  • Новый вид коронавируса Covid-19 впервые был обнаружен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.
  • В начале февраля вирус распространился по всему миру, число заболевших превысило 100 тысяч. 
  • За пределами Китая больше всего заболевших в Италии, которая 9 марта приняла решение ввести полный карантин. 
  • В Латвии первый случай заболевания Covid-19 был зарегистрирован 2 марта, а по состоянию на 11 марта инфицированных уже десять
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