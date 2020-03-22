Что нужно знать о коронавирусе? Ответы на главные вопросы

В-третьих, поскольку симптомы COVID-19 очень похожи на обычный грипп, многие заболевшие даже не подозревают, что являются носителями нового вируса, продолжая заражать окружающих.

И в-четвертых, на первых этапах болезни вирус активно размножается именно в гортани, поэтому любой чих или кашель распыляет вокруг зараженного миллиарды вирусных частиц. А кашлять больной начинает первым делом - все остальные симптомы проявляются (или не проявляются) позже.

Когда ждать вакцины?

Короткий ответ - не ждите. Даже если ее удастся разработать в кратчайшие сроки, вам она уже вряд ли пригодится.

Хотя первые клинические испытания вакцины уже начались (причем в разных странах тестируют сразу несколько вариантов), даже при самом лучшем раскладе массовое производство рабочей вакцины начнется не раньше конца 2021 года, когда значительная часть тех, кому угрожает вирус, скорее всего, уже им переболеет.

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Более того, хотя большинство экспертов настроено оптимистично, у нас нет никакой гарантии, что вакцину удастся создать в принципе.

Питер Пиот напоминает, что поиски вакцины от ВИЧ, например, идут уже 35 лет - и по-прежнему безрезультатно. Хотя за это время появилось уже несколько препаратов для эффективной профилактики заболевания.

Насколько опасен вирус на самом деле?

Универсальной шкалы для оценки такого риска не существует. Но основные факторы, которые определяют опасность любой болезни - это ее заразность, то есть скорость и легкость распространения, и уровень смертности.

Способность к заражению

По первоначальным подсчетам китайских врачей, в Ухане (городе в Китае, который считается эпицентром эпидемии нового коронавируса) каждый инфицированный успевал заразить в среднем 2,2 здоровых человека. Чтобы эпидемия пошла на спад, этот показатель должен быть ниже 1.

Однако нужно помнить, что Ухань быстро поместили в карантин, так что на самом деле заразность должна быть выше. Когда вспышка вируса началась в Италии, там каждый больной передавал инфекцию уже в среднем 3-4 здоровым людям.

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И хотя новый вирус распространяется так же просто, как обычный сезонный грипп, он значительно более заразен. В воздухе он сохраняет жизнеспособность в течение трех часов, на пластиковых и стальных поверхностях - до трех дней.

Смертность

Ученые оценивают смертность от нового коронавируса на уровне 1-2% от всех заболевших. Это примерно в 20 раз выше, чем у обычного сезонного гриппа, но даже близко не дотягивает до SARS (10%) и MERS (35%).

Наибольшую опасность вирус представляет для пожилых людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. В возрастной группе старше 70 лет смертность превышает 5%, после 80 от вируса умирает каждый десятый.

Есть ли специфическая терапия против вируса?

Короткий ответ - пока нет. Зараженных лечат исключительно симптоматически, то есть борются не с самой болезнью, а с ее проявлениями.