На новый московский парк развлечений обрушилась критика

Официальная информация открытого в Москве парка "Остров мечты" свидетельствует, что это крупнейший парк аттракционов в Европе и Азии, и ежегодно он будет привлекать миллионы посетителей. Руководство парка вежливо настаивает, что парк - важнейшее наследие мэра Москвы Сергея Собянина городу и следующим поколениям. Огромная территория парка простирается на площадь в 100 гектаров, и большая часть аттракционов находится под стеклянными куполами, что позволяет посетителям развлекаться в любой время года и при любой погоде. Стоит отметить, что открытие парка дважды откладывалось - сначала его планировали открыть в 2018 году, а затем - в декабре 2019 года.

Парк разделен на несколько тематических зон, включая Римскую улицу с фасадом Колизея, Лондонскую улицу, Барселонскую улицу, замок Снежной королевы, деревню Смурфиков. Понятно, что крупнейшей зоной является Московская площадь, находящаяся в самом сердце парка и имеющая огромный стеклянный купол, покрывающий 8,6 тысяч квадратных метров. Кроме того, в парке действуют концертный зал и кинотеатр.

Несмотря на то, как сильно прославляют новый парк, он москвичей не радует. В соцсетях многие назвали "Остров мечты" имитацией оригинала Диснейленда и утверждают, что архитекторы парка никогда в жизни не видели замок.

Сегодня в Москве открывается парк развлечений "Остров Мечты".

На одном фото изображена жалкая заграничная подделка. На другом - неповторимый отечественный оригинал.



Думаю, вы без труда разберетесь, что где pic.twitter.com/ri8AjwkOWg — Vasily Oblomov (@VS_Oblomov) February 29, 2020

Кроме того, парк получил острую критику жителей в связи с вырубленным лесом, вместо которого построили парк и огромную стоянку - визуально она похожа на стоянку у супермаркета, хотя там могли построить многоэтажную или подземную стоянку.

Больше всего критикуется стоимость билетов парка. Билет для четырех человек на конец недели обходится в 11000 рублей (142 евро), а средняя зарплата в России в прошлом году составляла 46 000 рублей (595 евро). Кроме того, в 2019 году примерно 14% жителей России жили ниже порога бедности, получая 10 800 рублей или 140 евро в месяц. Нужно добавить, что на сайте парка его преподносят как социально значительный проект.

Аааааа!



Проект изначально был хреновый, но строители сумели и первичные пропорции просрать.

А все скруглённые элементы сделали квадратными! 🤦🏼‍♂️



Это не «Остров Мечты», а остров строительного позора. Ну как так можно строить в 2019 году? pic.twitter.com/1SXQZZsKhT — Constantine (@CKonovalov) July 9, 2019

Многих смущают затраты на парк - 1,5 миллиарда долларов. Известный дубайский Burj Khalifa, являющийся высочайшей постройкой в мире, обошелся в такую же сумму.