Совет Федерации также одобрил поправки, дающие Путину право стать "вечным президентом"

Всего за поправки проголосовали 383 депутата, воздержались - 43, против не было ни одного парламентария, пишет "Медуза".

После этого голосования законопроект попал в Верхнюю палату российского парламента, которая также его одобрила. За проголосовали 160 членов Совета Федерации, один против, трое воздержались.

Как пишет "Радио Свобода", единственным проголосовавшим против депутатом стал представитель Бурятии коммунист Вячеслав Мархаев. Воздержались Василий Иконников, Людмила Нарусова и Валерий Усатюк.

Далее законопроект должен быть подписан президентом и одобрен 2/3 региональных парламентов России.

После этого поправки будут выставлены на всеобщее голосование, которое намечено на 22 апреля.

Напомним, среди поправок и обнуление президентских сроков для Владимира Путина. Это позволит действующему президенту Владимиру Путину в пятый раз принять участие в выборах, если он этого захочет.