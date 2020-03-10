Госдума России поддержала обнуление президентских сроков: Путин сможет оставаться у власти

"За" проголосовали 380 человек, против — 43, воздержался — 1. Ранее представители фракции КПРФ заявили, что будут голосовать против данной поправки.

Обнулить президентские сроки для действующего президента ранее 10 марта предложила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. По ее мнению, также можно было бы рассмотреть возможность убрать из Конституции ограничения президентских сроков в принципе.