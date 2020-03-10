Вт, 10.03.2020
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Госдума России поддержала обнуление президентских сроков: Путин сможет оставаться у власти

Владимир Путин

ФОТО: ALEXEY DRUZHININ / AFP

Государственная дума России поддержала поправку об обнулении президентских сроков. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

"За" проголосовали 380 человек, против — 43, воздержался — 1. Ранее представители фракции КПРФ заявили, что будут голосовать против данной поправки.

Обнулить президентские сроки для действующего президента ранее 10 марта предложила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. По ее мнению, также можно было бы рассмотреть возможность убрать из Конституции ограничения президентских сроков в принципе.

Путин, приехавший в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами, заявил, что против того, чтобы исключить из Основного закона ограничения президентских сроков. Однако, заявил он, допустимо обнуление сроков для действующего президента, если такую поправку Конституционный суд сочтет не противоречащей Основному закону.

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