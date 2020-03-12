19 августа 2014 года. Железнодорожный узел шириной примерно 100 метров разделяет Иловайск на половины. В западном направлении от рельсов находятся железнодорожное депо и район частных домов, куда только вошли батальоны украинских добровольцев. На востоке на самом краю рельсов находится школа №13 и начинается район жилых домов. Там заняли позиции и контролируют огромное рельсовое покрытие пророссийские боевики, или сепаратисты, или, как преподносят кремлевские СМИ, недовольные правительством Украины шахтеры Донбасса, которые хотят основать новое государство с названием Новороссия. Город окружила и контролирует находящиеся на границе города блокпосты армия Украины. Еще дальше вокруг самих украинцев собирается что-то более огромное и угрожающее - российская армия, которая только пересекла границу и вошла в Украину.

Роман Зиненко, солдат добровольного батальона "Днепр-1", и его товарищи угрожающую опасность еще не ощущают. Иловайск несколько месяцев находился под контролем сепаратистов, сейчас западная часть города освобождена от боевиков и там происходит зачистка - украинские солдаты идут от дома к дому и проверяют, не спрятался ли где-нибудь противник. Это второй день Романа в Иловайске, но в рядах "Днепра-1" он уже третий месяц. Именно здесь, в Иловайске, Роман впервые пережил активные военные действия. Здесь он понял, что тот, кто не был под обстрелом миномета, по-настоящему не знает, что такое война.

Большая часть гражданских жителей покинула город, однако почти в каждом третьем доме солдаты встречают местных. Они не оставили Иловайск по различным причинам. Одни боятся разграбления собственности. Другие думают, что война быстро закончится, так как с русскими же никто воевать не будет. Есть и старые и больные, которые не смогли уехать своими силами. Большая часть этих мирных жителей деморализована и поддерживает преимущественно сепаратистов. Сейчас, когда город снова заняли украинцы, они не понимают, какая сторона в этой войне победит. Город несколько месяцев находился под контролем незаконных вооруженных формирований, и многие местные стали сепаратистами. У оставшихся без работы шахтеров была возможность стать полицаями. Искать укров, конфисковывать их машины и другую собственность. Сейчас, когда в город вошла украинская армия, они вынуждены принимать участие в битвах, покидать город. С родственниками этих боевиков сейчас встречается Роман.

Не секрет, что эти матери бандитов, жены звонят своим сыновьям, мужьям, чтобы проинформировать их о местах локации украинской армии, и после этого их обстреливает артиллерия.

Чтобы остановить распространение такой информации, украинские солдаты конфискуют мобильные телефоны гражданских. В городе есть и пара патриотов Украины. Они помогают солдатам с размещением, стиркой белья и питанием, но редко кто это делает публично. Неизвестно, кто в этой войне победит. В случае поражения они снова окажутся застрявшими на вражеской территории и их будет ждать суд линча.

В тишине ночи иногда можно услышать одинокие выстрелы из стартовых пистолетов и охотничьих ружей. Сначала украинцы в сторону этих выстрелов открывают свой огонь, но затем они заметили, что сразу же после этого по их позициям следовало нападение артиллерии противника. Враг коварен и хорошо обучен. Нет сомнений, что бандитскими формированиями дирижируют советчики, знающие военное искусство.

В городе нет электричества, движение электропоездов остановилось, распространяются слухи, что сепаратисты ищут людей, которые могут обращаться с дизельными локомотивами. План боевиков - оборудовать взрывчатыми веществами состав поезда и запустить его на позиции Украины за пределами Иловайска. В момент обстрела, спасаясь от минометных снарядов, отряд Романа в тайнике встречается с группой саперов, которые ищут помощников для операции по подрыву рельсов. Командиры обоих отрядов договариваются о сотрудничестве, и Роман вместе с еще двумя добровольцами соглашается помочь. Задача саперов - взорвать рельсы на нескольких участках, чтобы не допустить возможного саботажа с упомянутым составом поезда.

Роман Зиненко ФОТО: из личного архива

Операция начинается с разведки Романа и двух его товарищей. Территория вокруг железнодорожного узла не исследована и находится в зоне хорошей видимости боевиков. Задача саперов не будет простой - им на большом рельсовом полотне нужно закопать под рельсы две противотанковые мины, нужно протянуть провода, задетонировать взрывчатку и остаться живыми.

В двухэтажном здании на самом краю рельсов Роман с товарищами находят в спешке оставленные противником рации. Очевидно, еще совсем недавно здесь был наблюдательный пункт противника. Через окна можно хорошо рассмотреть зеленые кусты с другой стороны рельсов и многоэтажные жилые дома за ними.

Саперам дается сигнал, и к зданию подъезжает машина с минами. Затем еще 60-метровый путь до рельсов с тяжелой взрывчаткой.

Мины М-62 с четырьмя килограммами тротила под каждой создают интенсивный взрыв, от которого куски рельсов отлетают даже на 250 метров. Это происходит практически одновременно с еще тремя взрывами на других участках рельсов.

На следующий день, справившись с первыми тремя взорванными участками рельсов, упомянутый сепаратистами состав поезда все-таки проезжает через Иловайск, но сходит с рельсов на четвертом взорванном участке за пределами города. Позднее, когда украинцы уже покинут Иловайск, в разминировании сошедшего с рельсов состава поезда отправят участвовать украинских заложников. Их задачей будет отсортировать большое количество взрывчатки от угля в перевернувшихся вагонах.

Прошло всего пару дней после входа армии Украины в Иловайск. Сейчас вокруг украинской армии тесно собирается окружение российской армии. На блокпостах у границ города украинцы отбивают непрерывные атаки российских танков, бронетранспортеров. Сам город был покрыт нападениями артиллерии. Иловайск сравняли с землей.

Потери понесли как солдаты, так и гражданские, которым с началом войны надо было покинуть город. Жители наивно верят, что война их не коснется, однако именно такие люди больше всего погибают во время военных действий.

Российская армия часто свою артиллерию "Град" размещает на территориях школ, откуда обстреливает украинские позиции. Ведется подсчет, чтобы узнать, откуда идет обстрел. Туда и нацеливают ответные выстрелы. В войне никто не задает вопросы, есть там мирные жители или нет. Любой командир, чтобы сохранить жизни своих, сделает все возможное, чтобы уничтожить противника. Это важнее всего.

Сейчас украинцы понимают, что их ситуация незавидна - окружение противника вокруг них завершилось. Страшно, но панике поддаваться нельзя. Командиры успокаивают, что будет помощь. Однако дополнительные силы не идут, а приходит информация, что ведутся переговоры с противником и нужно договориться об отступлении. 28 августа, спустя неделю интенсивного артиллерийского обстрела, в городе наступила абсолютная тишина - ни взрыва, ни выстрела.

Коридор

29 августа армия Украины покинула город. Батальоны добровольцев, находившиеся в городе, и регулярная армия Украины, окружившая город, собрались в огромную колонну из 1500 человек вне города и ждут дальнейших указаний. Среди солдат бродит противоречивая информация о возможном отступлении, среди всех начинает распространяться незнание. Противник готов дать зеленый коридор для выхода из окружения, если украинцы сложат оружие и бросят бронетехнику. Если так, то от них требуют невозможного, так как добровольная передача оружия противнику - государственная измена. От командиров приходит информация, что договор не предусматривает сложения оружия. Насколько можно довериться противнику, который на протяжении нескольких десятков квадратных километров окружил украинскую армию? Огромная колонна стоит в незнании, с чего начать, но затем в целях запугивания начинается интенсивный минометный обстрел именно рядом с длинной колонной. Снаряды взрываются всего в 100 метрах, и командиры понимают, что стояние на месте опасно, и дают команду начать движение. Колонна разделяется на две части. Северная колонна, в которой находится Роман, движется в направлении села Агрономичного, а южная колонна - в направлении Червоносельского. Цель обеих колонн - соединиться через 30 километров и продолжать выход из окружения вместе.

Спустя немного времени северная колонна едет мимо первой позиции российской армии. Роман сидит за рулем инкассационного бусика VW и видит через окна стоящих на краю дороги солдат противника без знаков отличия. "Якуты", - решает Роман, увидев азиатские лица некоторых солдат. Один из них машет рукой, и у Романа появляется надежда, что это отступление может пройти без сражения.

Солдаты предупреждены, что возможны провокации, поэтому первые пули, которые начали лететь в их направлении на десятом километре, они не воспринимают как начало нападения. То, что нападение русских на южную колонну началось сразу после начала отступления, они не знают.

Затем, когда по северной колонне с размещенных на высоте танков, бронетранспортеров и пулеметов начинается обстрел, Роману становится понятно, что их ждет схватка. Его инкассационный бусик предназначен для отражения нападения хулиганов, не для войны. Уже в самом начале обстрела бусику простреливают три колеса, осколки попадают и в мотор, поэтому сейчас можно ехать только на первой скорости. Колонна, мчась через российскую засаду, ломается. Чтобы спастись от огня противника, иногда нужно ехать по вспаханному полю. Роман старается держаться недалеко от следующего впереди танка. Это удача Романа и пассажиров его бусика, что огонь противника сконцентрирован на едущем впереди танке, а не на них.

ФОТО: AP Photo/Sergei Grits

Части бронетехники северной колонны удалось вырваться до места, которое более-менее защищает об обстрела. Инкассационный бусик в столь плачевном состоянии, что продолжать на нем путь нельзя. Пассажиры бусика пересаживаются на крышу бронетранспортера. Впереди у них следующий рывок, в котором нужно пройти очередные окопы русских. Сидение на крыше бронетранспортера никакой защиты не дает, но так можно быстрее продвинуться вперед. Роман видит, что в машину боевиков, которая едет за ними, попал снаряд, который отбросил тяжелую башню бронетранспортера на расстояние 40 метров. Какой-то парень был подброшен высоко в воздух и остался висеть на электрических проводах. Там он останется еще несколько дней и будет причислен к без вести пропавшим, так как мать откажется признать, что это ее сын.

Перед последним рывком расстреляна практически вся бронетехника украинской армии. 30 километров дальше, у Новокатериновки, они оказываются в долине, где их с трех пригорков снова обстреливают танки. Товарищу Романа на бронетранспортере выстрелом оторвало голову. Другому выстрелом оторвало ногу, еще кто-то получил тяжелые ожоги тела. Находящиеся внутри бронетранспортера уверены, что все сидящие на крыше погибли. О броню бьются пули, рядом взрываются снаряды, через люк падают части тел разорванных выстрелами товарищей. Роман из этой схватки вышел без единой царапины.

Только увидев блокпост с флагом Украины на нем, он осознал, что находится в том списке счастливчиков, которые не были убиты в иловайской битве. В три ночи напрямую с битвы он попадает домой в Днепр. Прибыв прямо из ада за 300 километров, он видит спокойно прогуливающихся и сидящих в кафе горожан.

Роман идет к людям и рассказывает, что здесь неподалеку идет война и уже утром она может прийти и сюда, но они смотрят на него как на дурака.

Следующее утро 1 сентября. Он отводит в школу старшую дочь, которая начинает учебу в пятом классе. В Днепре никто не знает, что произошло в Иловайске, где людей погибло больше, чем во всех остальных битвах войны в целом. В августе 2014 года погибли 710 солдат, большая часть из которых - именно у Иловайска. Официальные источники позднее сообщили о 366 погибших и 200 без вести пропавших, 99% из которых в течение следующих пяти лет были признаны погибшими. Нет и статистики о том, сколько раненых умерло в битве под Иловайском.

Северную колонну обстреливали несколько часов, южная колонна выезжала из окружения гораздо дольше - три дня. Сейчас события иловайской битвы засекречены.

Спустя год Роман с матерью гостили на презентации книги о событиях в Иловайске. Ее написал автор, который сам в боях в Иловайске не участвовал. Мать хотела купить эту книгу, но Роман отговорил ее и пообещал написать книгу правдивых показаний. Уже через четыре месяца выходят его "Иловайские дневники", в которых он описывает свои воспоминания.

На дворе 2020 год. С момента событий в Иловайске прошло почти шесть лет, но у Романа по-прежнему есть чувство, что он остался там - в 2014 году. С войны никто не возвращается. Несмотря на то, что он вернулся к семье, жена признает, что война забрала ее мужа. У нее больше нет мужа, так как мысли Романа все время в Иловайске. Вышла вторая книга Романа. Это больше не дневник, а исследование, в котором он опросил сотни своих солдат-товарищей и составил хронику, аналогов которой нет. В качестве дополнительных материалов к книге Роман создал канал на YouTube c видео, снятыми участниками боев и другими людьми с места событий. Там можно найти и видео, снятое российским телеканалом спустя три дня после битвы, на котором по-прежнему можно заметить висящего на электрических проводах парня, смерть которого своими глазами видел Роман с крыши едущего впереди бронетранспортера.

Роман Зиненко ФОТО: Jānis Vingris