Владимир Тенетов, жестоко убивший и изнасиловавший в 1992 году в Таллинне двух женщин, скончался в прошлый четверг в тартуской тюрьме в возрасте 53 лет в результате проблем со здоровьем. Поскольку смертный приговор, вынесенный Тенетову в 1994 году, впоследствии был заменен пожизненным заключением, он провел за решеткой 26 лет, пишет Rus.Postimees.

Владимир Тенетов, известный как "Лиллекюлаский убийца", в глазах общественности был примерным мужем и отцом семейства, но выпив водки, он становился склонным к насилию.

"Такое нечасто бывало, чтобы мужа не было дома ночью. Я не знала, что он изменял мне. Я не помню, что он чувствовал в те вечера, приходя домой. Однажды он пришел домой весь в крови, но тогда его избили. Он никогда не выходил из себя и не повышал на меня голос. Я прожила с ним пять лет, и я не верю в это", - рассказала следователю жена Тенетова в 93-м году.

Письмо Тенетова своей жене ФОТО: kriminaaltoimik

Из импотента - в насильники

18 августа 1992 года случайный прохожий обнаружил обнаженное тело 20-летней Анны З. в зеленой зоне между улицей Техника и железной дорогой в Таллинне. У убитой не было правого глаза, левый был поврежден. На лице женщины было три пореза, а на шее - следы удушения. Джинсы и белые трусики нашли рядом с трупом, а ярко-зеленый пояс от плаща был обмотан вокруг тела.

Найденная возле тела одежда и обувь ФОТО: kriminaaltoimik

Следствие установило, что 25-летний Тенетов и Анна З. встретились накануне вечером в троллейбусе - Анна должна была ехать на день рождения своей подруги. Тенетов предложил себя в спутники, но поскольку именинницы дома не оказалось, они снова сели на троллейбус и, увидев на следующей остановке бар Aurelija, решили отправиться туда. В баре Анна напилась, и Тенетов предложил проводить ее.

Найденные возле тела пояс и пуговицы ФОТО: kriminaaltoimik

В районе между улицей Техника и железной дорогой Тенетов напал на женщину с целью изнасилования. Тенетов сказал, что пьяная женщина начала обзывать его импотентом. Поскольку в прошлом Тенетов действительно лечился от импотенции, он расстроился и решил наказать женщину. В кустах она раздел ее, выколол глаз острым предметом и задушил. Затем он собрал вещи убитой и пошел домой, бросив вещи на дорогу.

Менее чем через три месяца, около 1.30 ночи 28 октября 1992 года, случайный прохожий обнаружил на улице Тихасе тяжело раненную Ирину Л., с которой Тенетов встречался несколькими часами ранее в ресторане на Балтийском вокзале.

Место преступления на улице Тихасе ФОТО: kriminaaltoimik

Глаза женщины были выколоты, и в ее нижнюю часть тела была вставлена 83-сантиметровая деревянная палка - вероятно, штакетина из ближайшего забора. У женщины была вырвана тонкая кишка, а в брюшную полость засунут пучок листьев. Тенетов оставил мучающуюся от боли женщину в кустах и убежал. Ирина скончалась в реанимации в больнице в 4.20. К этому моменту молодой эстонской полиции стало ясно, что она столкнулась с безжалостным серийным убийцей.

К убийце привел шашлык

Почти полсотни полицейских опрашивали людей в этом районе, опрошенных набралось около 10 000. Бесчисленное количество рабочих часов ушло на проверку всех улик.

Потребовалось две недели, чтобы идентифицировать вторую жертву, пока на связь не вышел ее отец, который предполагал, что его дочь, 16-летняя Ирина Л., находится у подруги. Никакой информации о перемещениях Ирины не было, и единственная ниточка была получена от судебного врача, который сказал, что перед смертью жертва съела шашлык, приготовленный на шампуре.

Звучит странно, но полиция начала отслеживать шашлык. Было установлено, что в Лиллекюла нет места, где бы торговали шашлыками, а ближайший к месту, где была найдена жертва, такой ресторан находится на Балтийском вокзале. Там полиции удалось найти человека, который вспомнил вечеринку в баре. Свидетель также вспомнил имя одного человека, Игоря, который вроде бы работал в порту. В портах Таллинна обнаружилось 105 Игорей, но никто из них не был связан с убийством.

Полицейские несколько недель сидели со свидетелем в ресторане, надеясь, что Игорь появится. В конце концов, он действительно появился, и через него полиция в конечном итоге выследила убийцу.

Найденные у Тенетова при задержании окровавленные деньги ФОТО: kriminaaltoimik

3 января 1993 года специальное подразделение полиции команда К арестовала Владимира Тенетова, родившегося в 1966 году в Ульяновске, по подозрению в преступлениях

Тенетов, который ранее работал водителем автобуса в Таллиннском автобусном объединении, а на время убийств - докером-механизаторов в Таллиннском порту, характеризовался работодателями как спокойный и уравновешенный человек.

Никаких нарушений трудовой дисциплины или ненормального поведения работодатель не наблюдал. "В коллективе ничем не выделялся. Добросовестный и аккуратный работник. Спокойный, уравновешенный, веселый в компании друзей, общительный. По словам коллег, хороший семьянин. С уважением относится к жене и ребенку и посвящает все свое свободное время ребенку", - написал, характеризуя Тенетова, кадровик Таллиннского кесклиннаского порта.

Но мало кто знал о его темной стороне, которая проявлялась в сутяжничестве и упрямстве. Кроме того, он в свое время служил в десантных войсках в Афганистане и занимался боевыми искусствами. Тенетов, учившийся в Таллиннском морском училище на матроса, вскоре после ареста признался в кровавых деяниях, но позже отрицал свою вину. После нескольких лет тюрьмы он признался в убийстве и двух других женщин, но они не были найдены.

Владимир Тенетов был осужден в феврале 1994 года за жестокое убийство и изнасилование двух молодых женщин. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы. Позже Таллиннский окружной суд заменил для Тенетова тюремный срок на смертную казнь.