Из-за Covid-19 США временно закрыли въезд из Европы

"Мы направляем всю мощь федерального правительства и частного сектора на защиту американского народа", – цитирует "Радио Свободы" обращение Трампа к народу. Президент США указал, что "речь идет о самых агрессивных и всеобъемлющих усилиях по борьбе с чужеродным вирусом в современной истории".

Американский лидер не стал объявлять чрезвычайное положение, хотя такая возможность рассматривалась.

В полночь с пятницы на субботу въезд в США из Европы будет приостановлен на 30 дней.

Запрет не коснется торговли и грузов, Великобритании, людей с видом на жительство в США, близких родственников граждан США и других лиц, для которых сделано исключение.