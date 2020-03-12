Из-за Covid-19 США временно закрыли въезд из Европы

Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в США жителям европейских стран. Есть исключения, например, люди, у которых есть американский вид на жительство. Такие меры приняты, чтобы успокоить жителей страны: население встревожено эпидемией Covid-19.
"Мы направляем всю мощь федерального правительства и частного сектора на защиту американского народа", – цитирует "Радио Свободы" обращение Трампа к народу. Президент США указал, что "речь идет о самых агрессивных и всеобъемлющих усилиях по борьбе с чужеродным вирусом в современной истории".
Американский лидер не стал объявлять чрезвычайное положение, хотя такая возможность рассматривалась.
В полночь с пятницы на субботу въезд в США из Европы будет приостановлен на 30 дней.
Запрет не коснется торговли и грузов, Великобритании, людей с видом на жительство в США, близких родственников граждан США и других лиц, для которых сделано исключение.
Въезд в США на месяц закрыт иностранцам, которые побывали в некоторых европейских странах в любой момент в течение 14 дней до запланированного прибытия в США. В число этих стран входят Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.