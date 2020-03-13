Немиро: KPV LV не исключает возможности уйти из правительства

Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) расценивает лишение допуска к гостайне как сведение политических счетов, поэтому представляемая им партия KPV LV не исключает возможности выйти из правительства. Об этом Немиро заявил агентству LETA.
Как сообщалось, Бюро по защите Сатверсме (SAB) аннулировало Немиро допуск к гостайне, и премьер-министр Кришьянис Кариньш просил KPV LV выдвинуть нового кандидата в министры.
По утверждениям Немиро, он не знает, почему допуск был аннулирован, и допускает утечку информации из SAB, так как уже вчера ему звонили журналисты с вопросами, а о решении SAB он узнал сегодня утром, 13 марта, в то время как документального подтверждения до сих пор нет.
По мнению министра, для сведения с ним политических счетов есть несколько причин. Во-первых, это отмена компонента обязательной закупки (КОЗ). Во-вторых, строительство терминала для сжиженного газа в порту Скулте, которому хотят придать статус объекта национальных интересов. В-третьих, желание рассекретить сделку Parex banka.
"Мне не разрешили отменить КОЗ, и поэтому снимают меня", - сказал Немиро.
KPV LV примет решения о дальнейших действиях в понедельник, 16 марта.