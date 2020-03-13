Немиро: KPV LV не исключает возможности уйти из правительства

По утверждениям Немиро, он не знает, почему допуск был аннулирован, и допускает утечку информации из SAB, так как уже вчера ему звонили журналисты с вопросами, а о решении SAB он узнал сегодня утром, 13 марта, в то время как документального подтверждения до сих пор нет.