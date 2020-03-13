Пт, 13.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную

Министр: Возможно продление учебного года

Илга Шуплинска

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Если за первую неделю дистанционного обучения будет констатировано, что педагоги не могут обеспечить контакт со школьником, царит хаос и школьники загружены домашними заданиями, Министерство образования и науки объявит каникулы и продлит учебный год, сообщила министр Илга Шуплинса.

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Как сообщал RUS.TVNET, с пятницы, 13 марта, обучение в латвийских школах и вузах должно проходить удаленно, как это постановил Совет по кризисному управлению.

Исключением является централизованный экзамен по иностранному языку, который на следующей неделе должны сдавать учащиеся 12-х классов. Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, все учебные заведения закрываются до 14 апреля.

По наблюдениям LETA, в пятницу, 13 марта, дистанционное обучение в школах еще не началось - преимущественно царило непонимание, как это технически обеспечить.

Поэтому, по сути, у школьников на день раньше начались каникулы.

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