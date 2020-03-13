Гость из Таиланда и коронавирусная вечеринка: на юбилее в Эстонии гуляли свыше ста человек

"В Выру сейчас большая паника, все считают, что у них коронавирус, - описала ситуацию женщина, присутствовавшая на вечеринке. - Телефон звонил непрерывно, знакомые спрашивают, как у меня здоровье и что они сами должны делать". По ее словам, гостей было свыше ста, в основном, знакомые между собой и активные люди, которые за эти дни успели побывать во многих людных местах.

"Мы очень сердиты на этого коронавирусного больного: он не следовал правилам. Вернувшись из поездки в южную страну, мог бы на всякий случай остаться дома на 14 дней, - делится она своими эмоциями и эмоциями знакомых. – Я хотела бы спросить у него: как ты мог таким образом с нами поступить?!"

Женщина признает, что Таиланд, в котором гость провел отпуск, на тот момент не был объявлен зоной риска, но ему следовало быть осторожнее. "Те вырусцы, которые недавно вернулись из лыжной поездки в Италию, не пришли на вечеринку, прислали только поздравления, - заметила она. – А он живо общался со всеми на празднике. Вообще там все очень много общались. Компания, конечно, разделилась по разным столикам, но все перемещались и болтали с друзьями".

По данным собеседницы Postimees, вчера почувствовали себя плохо десять гостей, в том числе сам юбиляр, недавно вернувшийся с Сааремаа волейбольный тренер Урмас Тали. Стал ли причиной насморка, кашля и плохого самочувствия коронавирус или что-то еще, сейчас устанавливается.

Как скоро гости смогут сдать анализы, неизвестно. Собеседнице Postimees, например, один из жаловавшихся на температуру знакомых рассказал, что хотел пойти сдать анализ, но ему не разрешили. "Сказали, что нельзя, пока не появятся кашель и трудности с дыханием, - пояснила женщина. – Я сама позвонила в скорую, мне тоже сказали, что анализы не берут, пока не проявятся симптомы".

Женщина констатировала, что чувствует себя хорошо. "В скорой сказали, что не надо паниковать, что надо подождать пять-семь дней, прежде чем болезнь может проявиться, - пояснила она. - С работы меня отправили домой, вечером мы растопим баню, свекровь обещала найти виски".

Поскольку случай касается очень большого количества людей, Выруская горуправа на вчерашнем кризисном совещании приняла решение закрыть до вечера 17 марта все школы и детсады и прочие публичные учреждения. Место вечеринки – дом культуры Navi – будет тщательно дезинфицирован.

Дом находится в Выруской волости. Выруская волостная управа приняла решение закрыть все учреждения, предлагающие общественные услуги, до 26 марта, школы – до 16 марта. Детсады было поначалу решено оставить открытыми, однако родителей настоятельно попросили не приводить в садик детей с симптомами заболевания. В понедельник кризисная комиссия соберется снова.

Волна от коронавирусной вечеринки докатилась и до Тартумаа: Эльваская волостная управа и гимназия решили закрыть Эльваскую гимназию на день, поскольку на дне рождения волейбольного тренера присутствовал и тренер спортклуба Эльваской волости, который тоже заболел, но пока не ясно, грипп у него или коронавирус.