Суд первой инстанции вынес решение перенести выборы в Рижскую думу

Этим же решением продлен срок подачи списков кандидатов. Начнется она 27 марта и продлится до 2 апреля. Отмечается, что решение суда вступает в силу незамедлительно.

В суд требование подали члены правления партии "Альтернатива" Вадим Баранник и Александр Мирский.

Оспорить решение суда можно после получения полного приговора. Это будет возможно 18 марта после 16.00.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что с решением суда не согласна. Там аргументируют, что закон о роспуске Рижской думы имеет большую силу нежели закон об Административном процессе.