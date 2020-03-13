Суд первой инстанции вынес решение перенести выборы в Рижскую думу

Административный районный суд удовлетворил иск партии "Альтернатива" и установил, что внеочередные выборы в Рижскую думу должны состоятся 2 мая, а не 25 апреля, как планировалось ранее.
Этим же решением продлен срок подачи списков кандидатов. Начнется она 27 марта и продлится до 2 апреля. Отмечается, что решение суда вступает в силу незамедлительно.
В суд требование подали члены правления партии "Альтернатива" Вадим Баранник и Александр Мирский.
Оспорить решение суда можно после получения полного приговора. Это будет возможно 18 марта после 16.00.
Центральная избирательная комиссия сообщила, что с решением суда не согласна. Там аргументируют, что закон о роспуске Рижской думы имеет большую силу нежели закон об Административном процессе.
Согласно закону о роспуске Рижской думы, выборы должны пройти в первую субботу спустя два месяца после того, как он вступил в силу, а это 25 апреля.