Пт, 13.03.2020
Большинство женщин, которые сюда попадают, стали жертвами той или иной формы насилия. Но не все они считают это чем-то особенным. В семьях, где присутствует насилие, оно является просто частью жизни.
Агита Мединя, начальник отдела ресоциализации Ильгюциемской тюрьмы

Суд первой инстанции вынес решение перенести выборы в Рижскую думу

Рижская дума

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Административный районный суд удовлетворил иск партии "Альтернатива" и установил, что внеочередные выборы в Рижскую думу должны состоятся 2 мая, а не 25 апреля, как планировалось ранее.

Этим же решением продлен срок подачи списков кандидатов. Начнется она 27 марта и продлится до 2 апреля. Отмечается, что решение суда вступает в силу незамедлительно.

В суд требование подали члены правления партии "Альтернатива" Вадим Баранник и Александр Мирский.

Оспорить решение суда можно после получения полного приговора. Это будет возможно 18 марта после 16.00.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что с решением суда не согласна. Там аргументируют, что закон о роспуске Рижской думы имеет большую силу нежели закон об Административном процессе. 

Согласно закону о роспуске Рижской думы, выборы должны пройти в первую субботу спустя два месяца после того, как он вступил в силу, а это 25 апреля.

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