Погоня: пьяный мужчина пытался удрать от полиции на скорости 170 км/ч
Госполиция задержала в Риге автоводителя, который будучи в нетрезвом виде пытался сбежать. На скорости 170 км/ч.
Инспекторы отдела специального назначения 8 марта на видземском шоссе зафиксировали автомобиль Audi, который мчался со скорость как минимум 170 километров в час. Полицейские неоднократно требовали остановиться, однако, автоводитель этого не сделал и продолжил удирать.
Автоводитель, проезжая по Бривибас гатве (Рига), существенно превысил максимально допустимую скорость. Он выехал на встречную полосу, скорость составила 150 км/ч.
Погоня закончилась, когда машина беглеца заехала на подземную стоянку жилого дома.
Выяснилось, что убегавший от полиции мужчина родился в 1991 году, у него нет водительских прав, а в крови - 0,7 промилле. Машина не была зарегистрирована, а также не застрахована.
За подобные нарушения грозит как уголовная, так и административная ответственность. Полицейские оформили ряд соответствующих протоколов.