Сб, 14.03.2020
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Погоня: пьяный мужчина пытался удрать от полиции на скорости 170 км/ч
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Полицейский. Иллюстрация

ФОТО: Lita Krone / LETA

Госполиция задержала в Риге автоводителя, который будучи в нетрезвом виде пытался сбежать. На скорости 170 км/ч. 

Инспекторы отдела специального назначения 8 марта на видземском шоссе зафиксировали автомобиль Audi, который мчался со скорость как минимум 170 километров в час. Полицейские неоднократно требовали остановиться, однако, автоводитель этого не сделал и продолжил удирать. 

Автоводитель, проезжая по Бривибас гатве (Рига), существенно превысил максимально допустимую скорость. Он выехал на встречную полосу, скорость составила 150 км/ч. 

Погоня закончилась, когда машина беглеца заехала на подземную стоянку жилого дома. 

Выяснилось, что убегавший от полиции мужчина родился в 1991 году, у него нет водительских прав, а в крови - 0,7 промилле. Машина не была зарегистрирована, а также не застрахована. 

За подобные нарушения грозит как уголовная, так и административная ответственность. Полицейские оформили ряд соответствующих протоколов. 

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