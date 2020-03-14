Погоня: пьяный мужчина пытался удрать от полиции на скорости 170 км/ч

Инспекторы отдела специального назначения 8 марта на видземском шоссе зафиксировали автомобиль Audi, который мчался со скорость как минимум 170 километров в час. Полицейские неоднократно требовали остановиться, однако, автоводитель этого не сделал и продолжил удирать.

Автоводитель, проезжая по Бривибас гатве (Рига), существенно превысил максимально допустимую скорость. Он выехал на встречную полосу, скорость составила 150 км/ч.

Погоня закончилась, когда машина беглеца заехала на подземную стоянку жилого дома.

Выяснилось, что убегавший от полиции мужчина родился в 1991 году, у него нет водительских прав, а в крови - 0,7 промилле. Машина не была зарегистрирована, а также не застрахована.