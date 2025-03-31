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В Литве обнаружены тела трех американских солдат - четвертый числится пропавшим

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Место трагедии на полигоне в Пабраде
Место трагедии на полигоне в Пабраде Фото: Reuters/ScanPix

Вооруженные силы США сообщили, что на территории военного полигона Пабраде в Литве обнаружены тела трех американских военнослужащих. Еще один солдат числится пропавшим без вести. Об этом пишет литовское издание 15min.lt.

По данным американской армии, тела трех погибших были найдены внутри бронемашины M88, которую удалось извлечь после того, как она затонула в болотистой местности.

Согласно информации, предоставленной командованием США в Европе и Африке, погибшие служили в составе 1-й бригады 3-й пехотной дивизии армии США.

Имена военнослужащих официально не раскрываются - до тех пор, пока об инциденте не будут уведомлены их родственники. Известно лишь, что солдаты исчезли утром 25 марта во время выполнения задания в ходе учений. Они направились в район учений на бронемашине M88 Hercules, чтобы эвакуировать вышедшее из строя тактическое транспортное средство.

Поиски четвертого военнослужащего продолжаются.

Ранее сообщалось, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 затонула в болоте во время учений. В среду удалось определить ее точное местонахождение на глубине нескольких метров, после чего начались работы по подъему машины. Операцию осложняли поступающая из близлежащего озера вода, мутность и плохая видимость в воде, а также другие технические и погодные условия.

Литовские власти ранее подчеркивали, что поисково-спасательная операция в данной ситуации представляет собой крайне сложную техническую задачу.

M88 Hercules - тяжелая бронированная машина, предназначенная для эвакуации поврежденных танков с поля боя.

Посольство США в Литве подтвердило, что все военнослужащие входили в состав 1-й бригады 3-й пехотной дивизии армии США.

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