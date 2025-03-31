По данным американской армии, тела трех погибших были найдены внутри бронемашины M88, которую удалось извлечь после того, как она затонула в болотистой местности.

Согласно информации, предоставленной командованием США в Европе и Африке, погибшие служили в составе 1-й бригады 3-й пехотной дивизии армии США.

Имена военнослужащих официально не раскрываются - до тех пор, пока об инциденте не будут уведомлены их родственники. Известно лишь, что солдаты исчезли утром 25 марта во время выполнения задания в ходе учений. Они направились в район учений на бронемашине M88 Hercules, чтобы эвакуировать вышедшее из строя тактическое транспортное средство.

Поиски четвертого военнослужащего продолжаются.

Ранее сообщалось, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 затонула в болоте во время учений. В среду удалось определить ее точное местонахождение на глубине нескольких метров, после чего начались работы по подъему машины. Операцию осложняли поступающая из близлежащего озера вода, мутность и плохая видимость в воде, а также другие технические и погодные условия.

Литовские власти ранее подчеркивали, что поисково-спасательная операция в данной ситуации представляет собой крайне сложную техническую задачу.

M88 Hercules - тяжелая бронированная машина, предназначенная для эвакуации поврежденных танков с поля боя.

Посольство США в Литве подтвердило, что все военнослужащие входили в состав 1-й бригады 3-й пехотной дивизии армии США.

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