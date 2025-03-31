Названы личности американских солдат, погибших и пропавших без вести в Литве

Хосе Дуэньес

В поисково-спасательной операции участвовал и Хосе Дуэньес. Его жена Кайя Дуэньес написала в Facebook:

"Мой муж - добрый и достойный человек. Когда он говорил со мной, я чувствовала покой. Эти дни я пересматривала его видео на YouTube и хочу рассказать о его увлечении. Его друзья всегда говорили, что его голос приносит утешение. И пусть его голос будет услышан - несмотря ни на что".

Данте Гого Тайтано

Среди пропавших также оказался Данте Гого Тайтано с острова Гуам.

Фото: 15min.lt/Lietuvas bruņotie spēki/"Pacific Daily News"

Его дядя, Вилли Флорес, сообщил журналистам, что Данте окончил среднюю школу и только несколько лет назад поступил на службу в армию.

"Он был уважаемым молодым человеком. Я гордился тем, что он выбрал армейский путь и начал новую жизнь. Мы все очень гордились им", - сказал Флорес.

Мать Данте, Хелена Гого, отказалась давать подробные комментарии, но попросила общественность продолжать молиться за ее сына.

Трой Коллинс

25 марта пропал и Трой Коллинс. Он и его жена Ханна воспитывали трех дочерей.

В своем посте в Facebook Ханна написала: