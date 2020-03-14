Сб, 14.03.2020
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Ученые прогнозируют экстремально жаркие периоды, угрожающие 1,2 млрд человек

Иллюстративное фото

ФОТО: AFI

При современных темпах выбросов парниковых газов в атмосферу климат на планете продолжит меняться, достигая все более высокой средней температуры, пишет издание Phys.org.

Как отмечает издание со ссылкой на данные исследования Раттгерского университета, уже к 2100 году средняя температура на Земле может повыситься на три градуса. Из-за этого планету ожидают волны сильной жары, которая представлять тепловой стресс для 1,2 миллиардов жителей.

Phys.org указывает, что тепловой стресс может нести опасность для работы жизненно важных внутренних органов человека, а также угрожать экономике и окружающей среде.

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