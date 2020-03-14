Ученые прогнозируют экстремально жаркие периоды, угрожающие 1,2 млрд человек

При современных темпах выбросов парниковых газов в атмосферу климат на планете продолжит меняться, достигая все более высокой средней температуры, пишет издание Phys.org.
Как отмечает издание со ссылкой на данные исследования Раттгерского университета, уже к 2100 году средняя температура на Земле может повыситься на три градуса. Из-за этого планету ожидают волны сильной жары, которая представлять тепловой стресс для 1,2 миллиардов жителей.
Phys.org указывает, что тепловой стресс может нести опасность для работы жизненно важных внутренних органов человека, а также угрожать экономике и окружающей среде.