Я накупила кучу гречки. Что с ней делать?

А как её правильно варить?

Гречка любит точность. Правильное соотношение при приготовлении составляет 1:2.

На один стакан гречки в кастрюле приходится два стакана воды.

Не забудьте добавить щепотку соли, накройте крышкой и варите. После того как вода закипит, убавьте огонь и варите гречку ещё 10 минут. Затем снимите с огня и дайте ей настояться 10-15 минут.