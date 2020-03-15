Вс, 15.03.2020
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Я накупила кучу гречки. Что с ней делать?

ФОТО: Depositphotos

Латвийцы стали массово скупать гречневую крупу (спрос вырос на 99%). Но неужели есть одну пустую кашу вкусно? Вряд ли. Предлагаем вашему вниманию несколько способов того, что можно приготовить из гречки! 

А как её правильно варить? 

Гречка любит точность. Правильное соотношение при приготовлении составляет 1:2.

На один стакан гречки в кастрюле приходится два стакана воды. 

Не забудьте добавить щепотку соли, накройте крышкой и варите. После того как вода закипит, убавьте огонь и варите гречку ещё 10 минут. Затем снимите с огня и дайте ей настояться 10-15 минут. 

Тёплый гречневый салат

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • 1 пакетик гречки (125 граммов);
  • 1 красная паприка;
  • 1 головка красного лука;
  • 100 граммов сыра фета;
  • масло;
  • вода;
  • соль.

Приготовление:

  1. Отварите гречку в подсоленной воде.
  2. Перец запекайте в духовке при 220 градусах примерно 15 минут. Затем ещё тёплую паприку нарежьте маленькими кусочками.
  3. Нарежьте мелко лук и слегка обжарьте его.
  4. Нарежьте сыр кусочками.
  5. Выложите гречку в тарелку, добавьте тёплую паприку, лук и сыр. Если необходимо, можно добавить соль. Всё перемешать. 

Пикантный плов из гречки

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • 150-200 граммов гречки;
  • 250-300 граммов свинины;
  • 2-3 морковки;
  • 1 большая луковица;
  • 1 средний зубчик чеснока;
  • масло;
  • соль;
  • зернистый перец;
  • специи по вкусу;
  • горячая вода.

Приготовление

  1. Берём сковороду, если есть непригораемый котёл - тогда его. Обжариваем нарезанные мясо и морковь. Затем добавляем нарезанный лук и половинку зубчика чеснока. 
  2. Добавляем соль. Если есть какие-нибудь пикантные специи - добавляем. 
  3. После всех этих шагов поместить содержимое в котёл (если, конечно, готовите ещё не в котле). Добавляем лавровый лист и перец.
  4. Выравниваем и высыпаем сверху гречку, её также выравниваем. Заливаем всё горячей водой. Варим на медленном огне, пока вода не закипит (15-20 минут).
  5. Пока всё варится, мелко рубим (как можно мельче, но не натираем) оставшуюся половинку чеснока. Когда всё готово - добавляем, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут настояться.

Гречневые блины с малосольным лососем

ФОТО: Depositphotos

Ингредиенты: 

  • 125 граммов отварной гречки;
  • 1 яйцо;
  • щепотка соли;
  • молоко или кефир;
  • мука.

Для подачи:

  • малосольный лосось;
  • красный лук;
  • сметана.

Приготовление:

  1. Добавляем в гречку яйцо, соль и всё это размешиваем.
  2. Когда перемешали - добавляем молоко или кефир и столько муки, чтобы образовалась густая однородная масса. 
  3. Разогреть на сковороде растительное масло, выложить тесто в виде оладий. Жарить до появления румяной корочки.
  4. На готовые, слегка остывшие блины выкладываем чайную ложку сметаны, порезанный красный лук и кусочки лосося. 

 

Фаршированный перец с гречкой​

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • 1 килограмм паприки;
  • 1 стакан гречки;
  • 500 граммов фарша;
  • 3 помидора;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • соль;
  • перец;
  • укроп;
  • вода.

Приготовление: 

  1. Варим гречку и даём ей остыть.
  2. Перемешиваем гречку с фаршем, добавляем соль и перец по вкусу, а также сметану. 
  3. Срезаем с перца "колпачок" (сохраняем его). Чистим, моем и замачиваем в кипящей воде. Фаршируем. Возвращаем "колпачок". 
  4. Помещаем в форму для запекания шляпками вверх. Рядом распределяем нарезанные помидоры, заливаем всё кипятком, посыпаем укропом и запекаем в духовке при температуре 200° C в течение 40 минут.

Крученики с грибами и гречкой

ФОТО: ivona.bigmir.net/depositphotos.com

Ингредиенты:

  • филе говядины - 1 килограмм; 
  • гречка - 60 граммов;
  • сушеные грибы - 30 граммов; 
  • яйцо - 1 шт.; 
  • сливочное масло - 2 ст. л.; 
  • мука - 1 ст. л.;
  • сметана - 3/4 стакана, лук - 1 шт.;
  • морковь - 1 шт.; 
  • корень петрушки - 1 шт.; 
  • лавровый лист - 1 шт.; 
  • картофель - 1,5 кг;
  • масло для жарки картофеля по вкусу, соль по вкусу.

Приготовление:

1. Грибы отварить, мелко порезать и смешать с половиной рубленого и обжаренного лука.

2. Отварить гречку и смешать с грибами, луком и рубленым вареным яйцом.

3. Мясо нарезать тонкими ломтиками, слегка отбить, выложить по ложке начинки.

4. Свернуть рулетики, обвязать ниткой, обжарить в жире до румяного цвета, положить в сотейник, добавить лавровый лист и вторую половину лука. Залить грибным отваром и тушить до готовности, затем снять нитки.

5. Муку слегка поджарить в сотейнике на масле, влить сок, в котором тушились крученики, добавить сметану, проварить процедить и довести до кипения.

6. Готовые крученики полить приготовленной подливой и подать с жареным картофелем.

Холодный салат из гречки, свеклы, копченого лосося и укропного соуса

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 100 граммов гречки;
  • 1 ст. л. майонеза; 
  • 80 граммов греческого йогурта; 
  • 1 зубчик чеснока;
  • небольшой пучок укропа; 
  • 40 граммов рукколы или другого листового салата; 
  • 120 граммов копченого лосося или другой рыбы;
  • 200 граммов вареной свеклы; 
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. В кастрюлю влить 400 мл воды и довести ее до кипения, добавить щепотку соли, всыпать гречку и варить 15 минут. Готовой гречке дать остыть.

2. Приготовить соус: смешать йогурт с майонезом, добавить раздавленный чеснок, измельченный укроп, соль и перец по вкусу.

3. Вареную свеклу нарезать кубиками, лосось разделить на маленькие кусочки.

В две средней величины баночки выложить составные части салата в следующем порядке: соус, листья салата, гречка, лосось, свекла.

Банки с закручивающимися крышками хранить в холодильнике. Перед подачей баночку встряхнуть - перемешать ее содержимое, чтобы соус покрыл весь салат.

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