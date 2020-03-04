Торговцы: латвийцы активно запасаются продуктами

За последние две недели в латвийских магазинах значительно вырос спрос на продукты длительного хранения. Это уже заметили как сами покупатели, видящие пустые полки на месте некоторых товаров, так и торговцы, обобщившие последние данные.
Как отмечает представитель Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне, латвийцы стали в массовом порядке скупать гречневую крупу (спрос вырос на 99%), мясные консервы (+96%), муку (+57%) и макароны (+49%).
Рост остальных бакалейных товаров составил в среднем 20-30%.
По мнению торговцев, тенденция объясняется беспокойством жителей на фоне новостей о распространении нового коронавируса Covid-19 — таким образом латвийцы пополняют запасы продуктов на случай, если не смогут длительно выходить из дома.