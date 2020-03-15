Немиро без гостайны: обнаруженное при внеочередной проверке позволило аннулировать допуск

Юрист Ральф Немиро вступил в должность министра экономики 23 января прошлого года. Так же, как и другие министры KPV.LV, общественности он был мало знаком, а его политический опыт - минимален.

Бюро по защите Сатверсме как новичку выдало Немиро допуск к гостайне на сокращенный срок - два года.

Это означает, что у спецслужб были причины более детально проверять сделки Немиро, круг общения, образ жизни.

Ранее Немиро работал адвокатом. Когда он вступал в должность министра, он был партнером адвокатского бюро Rebenoks un Vilders. Одним из партнеров этого бюро был Павел Ребенок, который после назначения Немиро стал советником министра и близким доверенным лицом.

Немиро подтвердил, что у него допуск к гостайне был лишь на два года, но его это никак не смутило, так как и у еще нескольких министров так было.

В должности министра Немиро несколько раз совершил рискованные шаги, например, когда уволил совет Latvenergo и назначил туда своих людей, в том числе Ребенока.

Как отмечает Nekā personīgā, Ребенок всячески использовал Немиро для роста своего влияния. Как ранее уже сообщала передача, у Ребенока был контакт с экс-политиком и предпринимателем Андрисом Шкеле. Ребенок и Немиро также не скрывали фотографий, на которых вместе отдыхают. Ребенок в социальных сетях часто показывает свой роскошный образ жизни, добавляет Nekā personīgā.

Не дожидаясь двух лет, Бюро по защите Сатверсме вновь начало проверку ралфа Немиро. По закону, допуск к гостайне могу аннулировать в нескольких случаях, в том числе, если в ходе проверки выяснятся факты, которые дают основания сомневаться в способности министра сохранять гостайну.

Допуск отбирают и в том случае, если находят нарушения поведения под воздействием алкоголя или наркотиков.