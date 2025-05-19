Видео Прорван понтонный мост через реку Огре

Из-за повышения уровня воды, вызванного дождями, сломался понтонный мост через реку Огре, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Муниципалитет обещает восстановить мост в ближайшие дни.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, быстрее всего уровень воды поднялся в бассейнах рек Гауя, Даугава и Лиелупе, а также в некоторых реках Курземе.
На этой неделе также ожидаются дожди, в том числе сильные. Почва уже местами чрезмерно влажная, и вода скапливается во многих низменных местах. Речной сток продолжит увеличиваться, причем более значительное его увеличение ожидается в реках центральной и восточной части страны, где на этой неделе прогнозируются самые сильные дожди.
Пик уровня воды ожидается с 21 по 26 мая, а в Даугаве - только в конце мая. На малых реках и в верхнем течении пик наступит раньше, но в среднем и нижнем течении рек, а также на больших реках подъем будет более продолжительным.
При дальнейшем подъеме уровня воды вероятны затопления пойм.
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